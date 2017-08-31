США і їх союзники провели демонстрацію сили над Корейським півостровом

Через два дні після того, як північнокорейські ракети пролетіли над територією Японії, Сполучені Штати і Південна Корея влаштували тренувальну демонстрацію власної потужності

Чотири американські і чотири південнокорейські винищувачі, а також два американських бомбардувальники пролетіли над територією Корейського півострова. Вони провели тренувальне бомбардування над провінцією Канвон, зімітувавши точкові удари по ключови[ об’єкта[ ворога.

У Тихоокеанському командуванні США заявили: тренування було «прямою відповіддю на запуск балістичних ракет Північною Кореєю».

Державне інформаційне агентство КНДР повідомило: готується до нових запусків і застерегло, що Південна Корея може перетворитися на руїни».

Сполучені Штати і Південна Корея нині проводять спільні військові навчання. Щорічні тренування завжди призводять до ескалації напруження в регіоні, адже Пхеньян вважає навчання прямою загрозою.

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