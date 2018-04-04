Білий дім виніс рішення щодо майбутньої ролі США в Сирії – директор національної розвідки

Білий дім зробив рішення в справі виведення американських військ із Сирії.

Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс під час медіа-сніданку з журналістами у середу.

Він відмовився сказати, яке саме рішення винесли у Білому домі і, коли буде офіційне повідомлення у цій справі. Він зазначив, що рішення зроблено у вівторок і незабаром буде оприлюднено заяву стосовно ролі США в Сирії.

Минулого тижня, президент Трамп спантеличив американських військових командирів своєю заявою про те, що США «дуже скоро покинуть Сирію».

Високопосадовці адміністрації вже довший час обговорюють шлях попереду у Сирії і необхідні умови для виведення американських військ з тієї країни, - повідомив чиновник Пентагону, ознайомлений із кампанією проти ІДІЛ. Він додав, що хоча президент Трамп може в любий час віддати наказ про виведення військ, військові командири радять йому цього тепер не робити.

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