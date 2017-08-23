"Ось що Кремль хоче, щоб ви читали", - Hamilton 68 виявляє операції впливу: Politico

Міжнародний Альянс зі збереження демократії Німецького фонду Маршалла презентував новий проект Гамільтон 68 – це інтерактивний сайт, який практично в режимі реального часу відслідковує російські операції з впливу на громадську думку англомовної аудиторії в Twitter.

Серед нещодавніх заголовків російських ЗМІ: «Футуристичний російський міст визнано міжнародним шедевром» та «Риболовля Путіна: як російський лідер піймав гігантську щуку»

"Заворушення в США були в центрі операції російського впливу в Twitter, цього тижня, - повідомив сайт Hamilton 68 21 серпня, - користувачі мережі (впливу) намагались посилити неспокій ультраправих стосовно руху Antifa (антифашитсів). Протягом декількох днів, найбільше в Twitter (мережею впливу) поширювалась петиція до whitehouse.gov про визнання Antifa терористичним угрупованням".

Звеличення Путіна та Росії, ультраправа риторика, висвітлення західних суспільств як таких, що занепадають, загрузлих в злочинності, хаосі та змовах, виправдовуючи Росію та її союзників – ось пріоритети російської операції впливу в Twitter, стверджує один з організаторів проекту Гамільтон 68 Дж. М. Берґер в статті для Politico.

Проект відслідковує великі російські ЗМІ - RT та Sputnik, так і 600 аккаунтів Twitter, зв’язок яких з Росією є менш очевидним, але про які можна довести, що вони синхронно посилюють основні повідомлення пропаганди.

В Німеччині RIOT розповсюджує неправдиві повідомлення про злочини біженців. В США – мережа розповсюджує теми, які обговорюються ультраправими​

​Мережа російського впливу (RIOT) посилює три види контенту, стверджує Берґер: створений Росією, контент російське походження якого є невідомим, та контент створений третіми сторонами, які не мають очевидного зв’язку з Росією, однак відображають пріоритети мережі впливу, йдеться в статті Politico.

Деякі нещодавні заголовки, що звеличують Путіна та Росію в офіційних російських ЗМІ, включають: "Футуристичний російський міст визнано міжнародним шедевром" та "Риболовля Путіна: як російський лідер піймав гігантську щуку". Інші статті просувають зовнішньополітичні пріоритети Росії. Однією з найбільш поширених тем, які просуваються RIOT є просування теорій змов, які маскують порушення, вчинені Росією та її союзниками, зокрема, сирійським режимом.

Люди мають знати, коли ними хочуть маніпулювати

Окремо стоїть підтримка ультраправих в США та Європі. Протягом трьох днів в серпні, найбільше ретвітів було у повідомлення RT про те, як біженці проривались до Іспанії і також про те, як німецький уряд приховує новини про злочини, вчинені біженцями. Це – тільки верхівка айсберга. Проект знайшов велику кількість аккаунтів ультраправих, які пов’язані з аккаунтами RIOT. Хоча ультраправі мають певну підтримку в США, у них також є зв’язки з Росією, можливо, і поза межами Інтернету. В Німеччині RIOT розповсюджує неправдиві повідомлення про злочини біженців. В США – мережа розповсюджує теми, які обговорюються ультраправими, а також корисні для Росії питання, як, наприклад, теорії змови, які відволікають увагу від втручання Росії до виборів в США.

Хоча багато посилань, що розповсюджувались через RIOT, звертались до менш расистських правих груп, однак мережа розповсюдила в Twitter 76 URL з теоріями змови проти єврейського фінансиста Джорджа Сороса – це питання, з якого мережа RIOT продукує новий контент практично щодня.

Проект Hamilton не спрямований на припинення того чи іншого ресурсу, однак "люди мають знати, коли ними хочуть маніпулювати", - пояснює мету проекту дослідник.

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