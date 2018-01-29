Мінфін США готовий назвати «друзів» Путіна, яких внесли у «чорний список»

«Голос Америки» вже кілька тижнів пише про те, як російські бізнесові та політичні еліти нервують в очікуванні так званої «Кремлівської доповіді», яку, згідно з планами, мають у понеділок представити у Вашингтоні.

У близьких до Путіна чиновників та бізнесменів з цього списку можуть виникнути серйозні проблеми, вважають експерти.

Мова йде про Акт протидії американським суперникам через санкції, або Caatsa – закон, який президент Трамп підписав у серпні. Жорстке нове законодавство має на меті покарати Кремль за ймовірне втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Закон вимагає, щоб Міністерство фінансів США видало детальну доповідь з переліком «високопоставлених іноземних політичних фігур та олігархів у Російській Федерації», включно з особами, близькими до президента Володимира Путіна, вартість їхнього майно та відомі джерела їх доходів.

У Москві інтенсивно обмірковують можливі деталі нового списку, який, згідно з планами мають оприлюднити 29 січня. Існуючі санкції вже спрямовані проти близького оточення Путіна та ключових підприємств, проте нові санкції погрожують більше відрізати доступ до іноземних кредитів, обмежити вільне подорожування на Заході чи вести ділові справи в США.

Досі невідомо, хто саме потрапив у список, чи які каральні заходи будуть запроваджені проти них. Це зберігається у відносній таємниці. Що відомо - список включатиме людей із найближчого оточення Путіна. Особи, які відкрито чи приховано були причетні до війн у Чечні, Грузії, Україні та Сирії, гучних убивств опозиційних лідерів, журналістів та громадських активістів та учасники корупційних схем.

У такій непевній атмосфері, Путін останнім часом робив кроки, щоб заручитися підтримкою бізнес-еліти, пропонуючи їм економічні вигоди на внутрішньому ринку. У Вашингтоні, тим часом, закон викликав шквал діяльності серед російських гравців, які намагалися розкусити потенційні наслідки закону для них.

Старший співробітник аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні Андерс Аслунд розповів про перебування останніми місяцями великої кількості російських лобістів та адвокатів в американській столиці.

Нові санкції запроваджуються в час, коли Росія намагається подолати економічні труднощі, спричинені українською кризою та падінням цін на нафту. У відповідь на анексію Росією українського Криму у 2014 році і підтримку з боку Москви сепаратистів на Донбасі, США і ЄС наклали на РФ економічні санкції. Українська криза також викликала, як це назвав Світовий банк, «масовий витік капіталу» з Росії. Деякі російські олігархи вже почали думати про «репатріацію» капіталу.

Найбільшим питанням тепер є – як адміністрація Трампа виконає вимогу закону Caatsa щодо складення самого списку. Це створило нову непевність у Москві, де вважають, що настрій уряду США недвозначно антиросійський.

«Зовні виглядає, що у Вашингтоні панує відносний хаос, тому неясно наскільки серйозно вони обмірковують політичні рішення стосовно Росії», - каже Том Блеквелл, який є консультантом низки великих російських компаній. Це, за його словами, може бути нагодою для відплатних дій або можливістю для певних осіб легітимізувати себе на Заході, якщо вони займуть палкі антикремлівські позиції.

«Все це створює відносно непередбачувану та тривожну атмосферу», - додав Блеквелл.

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