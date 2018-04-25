Кремлівських найманців для Сирії можуть готувати на тій же базі, що і для війни в Україні – Reuters

Кремль стверджує, що не має нічого спільного з російськими цивільними, які воюють в Сирії, однак, зафіксовано три нещодавні випадки, коли групи чоловіків прибували літаками з Дамаска прямо на військову базу в Молкіно. Це бачили журналісти Reuters.

Молкіно розташоване на південному сході Росії і служить базою для 10-ї спеціальної бригади, повідомляє Reuters з посиланням на офіційний кремлівський сайт.

Місце прибуття росіян, які повертаються з Сирії, є одним із свідчень, що Росія проводить таємну операцію в Сирії, на додаток до повітряних ударів, навчання сирійських військ і перебування невеликої групи спецпризначенців, які визнає Москва.

Речник Кремля Пєсков заявив 14 лютого, що росіяни можуть бути в Сирії, однак «вони не є частиною збройних сил Російської Федерації».

Коли журналісти запитали офіцера 10-ї бригади, чому невійськові особи прибувають на військову базу, він зазначив: «ніхто не прибуває, наскільки мені відомо ... Можливо, ви їх бачили, але не треба нікому вірити ... Однак, як ми можемо коментувати те, що роблять інші організації?»

Більше 2 000 російських найманців воюють в Сирії, допомагаючи сирійській владі відвоювати територію у опонентів, повідомили декілька джерел, включаючи одного найманця.

Найманців перевозять сирійські авіалінії Cham Wings, заявляє одне з джерел.

Журналісти Reuters бачили, як рейс чартеру сирійських Cham Wings приземлився в цивільному аеропорту Ростова-на-Дону 17 квітня, і як групи людей виходили з терміналу окремо від інших пасажирів.

Вони зайшли у три автобуси, які доправили їх до зони, що здебільшого використовують служби аеропорту. Після того, як до них підвезли велику кількість багажу розмірів, що перевищують норми, люди, одягнені у цивільне, вийшли з автобусів, навантажили багаж і знову увійшли до автобусів.

Три автобуси колоною виїхали з аеропорту і відправились на південь. Всі три дістались села Молкіно, що за 350 км на південь.

Ряд друзів та рідних бойовиків повідомили, що російські приватні найманці мають навчальну базу в Молкіно з часів, коли вони воювали в Україні разом з проросійськими сепаратистами

В селі, кожен з автобусів зупинився на пару хвилин на пропускному пункті, де перебувало щонайменше два офіцери і продовжили путь. За 15-20 хвилин, порожні автобуси виїхали назад через пропускний пункт.

Супутникові карти, наявні в громадському доступі, вказують, що дорога веде до військового об’єкту.

25 березня та 6 квітня автобуси везли людей в тому ж напрямку, повідомляють журналісти Reuters.

Ряд друзів та рідних бойовиків повідомили Reuters, що російські приватні найманці мають навчальну базу в Молкіно з часів, коли вони воювали в Україні разом з проросійськими сепаратистами.

На військовій базі нещодавно оновили стрільбища, базу для танкових боїв та навчання снайперів, інформує сайт російського Міністерства оборони.

Reuters поговорили з власниками деяких автобусів, задіяних в транспортуванні людей з аеропорту. Вони сказали, що надали автобуси в оренду, однак, відмовились говорити кому. Один сказав, що поїздка до Молкіно могла бути екскурсією.

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