Франція заявила про дуже високу ймовірність того, що докази газової атаки зникнуть до того, як інспектори доберуться до міста





Візит інспекторів в сірійське місто Дума, де 7 квітня ймовірно здійснено атаку із застосуванням хімічної зброї, був відкладений в середу «з огляду на виникнення проблем з безпекою».



Про це повідомили агентству Reuters його джерела.



Посол Сирії в ООН Башар Джафарі заявив, що група співробітників служби безпеки ООН приїхала в сірійське місто Дума напередодні запланованого на середу візиту міжнародних експертів з хімічної зброї, які повинні вивчити докази передбачуваної газової атаки, що призвела до відплатного ракетному удару, вчиненого трьома західними країнами на чолі з США.



Однак в ході візиту співробітників служби безпеки ООН неподалік від місця передбачуваної події почалася стрілянина, і візит інспекторів ОЗХЗ був відкладений.



Західні країни стверджують, що безліч мирних мешканців Думи, які ховалися від бомб, загинули в результаті впливу отруйного газу 7 квітня. Сирія і її союзник Росія заперечують, що хімічна атака взагалі сталася.



У вівторок сирійське державне телебачення повідомило, що експерти Організації щодо заборони хімічної зброї прибули в Думу.



Представник Держдепартаменту Гедер Науерт заявила, що знає про повідомлення з Сирії про те, що інспектора ОЗХЗ змогли побачити місто.



«Але наскільки нам відомо, група поки що не в'їжджала в Думу», - додала вона.



Джерело в дипломатичних колах в Гаазі, де розташована штаб-квартира ОЗХЗ, повідомило, що експерти поки що не в'їжджали в Думу.



Франція заявила, що є дуже висока ймовірність того, що докази газової атаки зникнуть до того, як інспектори доберуться до міста.



Дума знаходиться в руках урядових військ після того, як останні повстанці залишили місто. Це сталося за кілька годин до того, як американські, французькі і британські військові випустили понад 100 ракет по трьох об'єктах в Сирії, де, імовірно, вироблялася або зберігалася хімічна зброя.



Посол Росії в ООН Василь Небезня заявив Раді Безпеки у вівторок, що немає сенсу створювати новий механізм розслідування, щоб встановити винних у хімічних атаках в Сирії, оскільки Вашингтон і його союзники, за словами дипломата, вже взяли на себе роль і судді, і ката.

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