Санкції змусили піти з Криму останню мережу західних готелей

Компанія була останнєю західною мережею готелей, доступною на півострові.

Готель був одним із небагатьох проявів діяльності міжнародних компаній в Криму після анексії півострова Росією в 2014 році​

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на двох співробітників готелю. "Найкращий Західний Готель Севастополя" ("The Best Western Sevastopol Hotel") представляв собою радянську будівлю на пристані порту Севастополя. Він був одним із небагатьох проявів діяльності міжнародних компаній в Криму після анексії півострова Росією в 2014 році. Інші великі бренди, в тому числі McDonald’s та Radisson Hotels вже пішли з Криму.

Втім, готель продовжує працювати і надалі, але вже не під брендом Best Western. Вивіска змінилась на "Готель та Спа Севастополя" ("Sevastopol Hotel and Spa"). Не дивлячись на чотири роки дії санкції зі сторони США та ЄС, вихід компанії Best Western з півострова демонструє, що тиск на західний бізнес не послаблюється.

Санкції забороняють американським компаніям працювати в Криму та робити інвестиції на півострові. Також заборонено вести бізнес з тими людьми та установами у Криму, які внесені до санкційного списку.

Гендиректор Best Western пояснити ситуацію відмовився. Також, відомо, що компанія Best Western не керує готелями самостійно, а отримує франчайзингові платежі за використання її бренду.

Нагадаємо, що група сенаторів від обох партій в четвер оголосила новий законопроект, який, за їх словами, посилить тиск на Росію у відповідь на втручання Москви в американські вибори, її дії в Сирії та анексію в Криму.

Разом із колегами я представив нові санкції, щоб втримати російську агресію та захистити нашу демократію, - написав Маккейн​

"Наша розвідка постійно попереджала, що Путін продовжує втручатись у наші вибори та сіяти хаос. Ці атаки зростатимуть до того, як його не змусять відповісти за них. Разом із колегами я представив нові санкції, щоб втримати російську агресію та захистити нашу демократію", – написав сенатор Маккейн у пості в Twitter.

Новий пакет санкцій проти Росії містить обмеження транзакцій, пов'язаних з російським державним боргом, енергетичною сферою, імпортом урану, а також санкції по відношенню до російських політиків і олігархів.

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