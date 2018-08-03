Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

За статистикою, близько 40% американців винаймають житло, і цей показник зростає з 1965 року. Серед причин – менші, ніж у випадку купівлі, щомісячні виплати, небажання, особливо молоді, прив’язуватися до певного місця, а також – зручність проживання у квартирних комплексах. До речі, в Україні, за офіційними даними, житло орендує дещо менша частка населення - 30%.

Як чимало новоприбулих у США, ми з дружиною теж поки що знімаємо квартиру. Наш будинок та досвід проживання, думаю, є досить типовими для Америки, хоча певні деталі будуть і дещо відрізнятися, залежно від міста та кожного окремого квартирного комплексу.

Хтось живе у колишньому приміщенні банку, інші – пошти

Левову частку на ринку оренди житла в США займають квартирні комплекси, які можуть складатися з одного чи кількох будинків. Вони часто будуються як “фортеця”, прямокутної чи квадратної форми, з декількома суспільними зонами під відкритим небом всередині та майже “суцільним муром” із будинків зовні. Зазвичай, подібні комплекси мають паркінг, кімнати для зберігання майна, велосипедів, тощо.

Ми живемо в будівлі, що раніше належала банку, а наші знайомі - в колишній пошті.

Іноді в такі комплекси перебудовують готелі чи колишні бізнес-установи. Наприклад, ми живемо в будівлі, що раніше належала банку, а наші знайомі - в колишній пошті.

Переважно, володіє всім комплексом компанія, хоча деякі квартири, якщо їх, за статутом, дозволено продавати, можуть мати окремих власників.

Як правило, на першому поверсі чи в окремій будівлі знаходиться так званий “Офіс оренди”, схожий на стійку в п’ятизіркових готелях. Ми домовилися про зустріч з менеджером заздалегідь, який пригостив нас кавою та провів невелику екскурсію, розказав про плюси та мінуси комплексу.

Втім, бажання жильця поселитися в конкретному квартирному комплексі часто – не єдина умова. Інколи, щоб з вами підписали контракт на проживання, треба відповідати цілій низці фінансових та юридичних критеріїв, таких як кредитний рейтинг чи візовий статус. Є квартирні комплекси, де не дозволяється селитися з дітьми, в інших – заборонені тварини.

Сам контракт налічує з десяток чи більше сторінок, де оговорюються усі аспекти вашого життя та життя вашої тварини, якщо вона у вас є. При цьому, за тварину ви повинні сплатити спочатку одноразовий внесок, а потім платити щомісячну плату. Окремо в контракті прописані штрафні санкції за несвоєчасну оплату чи пошкодження власності комплексу, тощо.

Посудомийна машина, духовка та … голі стіни

Коли шукаєш у США житло, треба зразу зважати на те, що тут кількість кімнат рахують по-іншому – за кількістю спалень. Українська двокімнатна квартира тут стає “one bedroom apartment” або квартира з однією спальнею.

І здаються вони, у більшості випадків, порожніми. Голі стіни, підлога, двері. Як правило, обладнана лише ванна кімната та кухня. З побутової техніки - кухонна плита, духова шафа, посудомийна машина, мікрохвильова та холодильник. У нашому випадку не було навіть витяжки.

У перший тиждень ми жили у майже порожній квартирі, а нашим кухонним столом була валіза.

Це для нас стало певним шоком. Нові меблі та техніку треба ще придбати, що є окремою статтею витрат, а потім чекати як мінімум кілька днів, поки їх доставлять. Отже в перший тиждень ми жили у майже порожній квартирі, а нашим кухонним столом була валіза.

У США за окрему плату можна взяти меблі та техніку у тимчасове використання. Але коштує це не дешево. З іншого боку, тут існує чимало варіантів недорого купити меблі, що були у використанні.

Справила на нас враження і американська “гігантоманія”: двері - до стелі, мікрохвильова і духовка - розміром під індичку. Відсутність люстр, підвісних стель та штор ще додає відчуття простору.

Консьєржка – це не система безпеки квартирного будинку

Коли ми жили в Києві, за безпеку у нас відповідала дуже приємна 50-річна жіночка. Вона була дуже мила, але не можна було очікувати від неї реальної протидії злочинцям, отже час від часу в нашому будинку крали велосипеди та дитячі коляски. Єдиним виходом захистити власну квартиру було встановити броньовані двері та сигналізацію.

Квартирний комплекс обладнаний десятками камер спостереження.

У нашому квартирному будинку у США безпека забезпечується дещо по-іншому. По-перше, усі мешканці комплексу мають унікальні електронні картки, які відкривають окремо двері до комплексу, окремо двері до будинку та паркінгу, лише з ними працює ліфт. Так само зайти у спільні приміщення можна лише, маючи цю картку.

По-друге, квартирний комплекс обладнаний десятками камер спостереження - на кожному поверсі, в ліфті – за якими цілий день спостерігає консьєрж, що сидіть при вході.

Утім, двері в окремі квартири, які схожі на готельні номери, не дуже міцні, а замки - найпростіші. Перші тижні засинав із думкою, аби хтось не вліз в нашу квартиру.

Також в американських квартирних комплексах щорічно відбуваються пожежні перевірки. В кожній квартирі знаходяться аудіо колонки сповіщення і детектори диму. До речі, відсутність витяжок у нашому будинку часто стає причиною приїзду рятувальників: хтось готує стейк вдома і від диму спрацьовують пожежні детектори.

А ще до нас приходить раз на квартал місцевий шериф і звітує за виконану роботу в районі.

За друзями далеко ходити не треба

Квартирні комплекси у США дещо подібні на елітні комплекси в Україні або європейські готелі. На підлозі у коридорах будинку постелений ковролін, грає класична чи лаунж-музика. Тут багато приміщень спільного використання: басейн, тренажерний зал, зона гриль чи відкрита кухня, велика спільна вітальня для вечірок, бізнес-центр з обладнанням та доступом до Інтернету, кімнати з більярдом і настільними іграми, іноді - кінозали, бібліотеки, тощо.

Менеджмент будинку часом організує спеціальні заходи для мешканців - вечірки на басейні, ланчі чи сніданки. Все це допомагає познайомитися з сусідами, побудувати місцеву громаду. Я не впевнений щодо “попросити у сусіда солі”, але запросити його на вечірку чи спільний ланч тут - звичайна практика.

Ключі від квартири – не тільки в його орендарів чи власників

Як правило, за обслуговування будинку відповідає його власник. Кожен поверх регулярно пилососять та миють. Раз на рік кожну квартиру перевіряють та, у разі потреби, чистять від комах. Щорічно чи двічі на рік у квартирах перевіряють сантехніку та кондиціонер, миють зовні вікна.

Шоком для нас стало те, що ключі від апартаментів є майже в кожного працівника будівлі. Вперше ми з цим зіткнулися, коли після переїзду в нас не працювали двері до вбиральні. Нам сказали, що пришлють майстра. Наше питання “коли його чекати?” в офісі не зрозуміли. Повернувшись додому після роботи, ми знайшли папірець на кухні, де було написано, що все виправлено. Так з'ясувалися дві речі.

Перша - будь-хто може вільно зайти в твою квартиру за твоєю вимогою щось полагодити.

Друга - орендуючи квартиру ти навіть не повинен сам змінювати лампочки! Їх безкоштовно замінить спеціальна людина. При цьому, зазвичай все робиться за декілька годин.

Одного разу нам була потрібна екстрена допомога з кондиціонером і до нас приїхали вночі.

За два роки ми неодноразово користувалися послугами сантехніків та електриків, нам лагодили кондиціонер та посудомийну машину. Ремонтували вікно та зливний бачок. Все це відбувалося вдень і без нашої присутності. Одного разу нам була потрібна екстрена допомога з кондиціонером і до нас приїхали вночі. Такий сервіс став для нас напевне головним здивуванням. Усе це не безкоштовно, але все одно вражає.

Можливо, саме ці особливості і зумовлюють популярність оренди в США. Людям не лише намагаються здати житлову площу, а і створити позитивні емоції від проживання в орендованих квартирах. Можливо, це спричинено конкуренцією, а, можливо, - ментальністю. Однозначно, відчуття того, що ти живеш у готелі, а інколи - і на курорті грають на руку орендодавцю. Особливо для молодих, бездітних та зайнятих професіоналів оренда у квартирному будинку може бути оптимальним вибором.

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