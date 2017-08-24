Міністр оборони США на відзначеннях Дня Незалежності України в Києві

Сьогодні на військовому параді до Дня Незалежності Хрещатиком крокували, разом із солдатами з інших країн-союзників, військові зі Сполучених Штатів. А на трибунах, поряд з українським президентом, стояв міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Про те, що глава Пентагону прилетить до Києва на святкування Дня Незалежності, Меттіс і Порошенко домовились ще під час візиту останнього до Вашингтона. Сьогоднішній візит став першим за 10 років візитом в Україну міністра оборони США. І в Україні цей візит називають знаковим. З Києва повідомляють наші кореспонденти.

Допомога Україні у зміцненні війська та протидія російській агресії. Це ключові теми, що їх обговорювали у Києві міністр оборони США Джеймс Меттіс і президент України Петро Порошенко. Американський урядовець запевнив українського лідера: Сполучені Штати віддані підтримці України, захисту її територіальної цілісності і суверенітету. Вашингтон продовжить оборонну допомогу, а нинішній рівень військового співробітництва буде рости.

Про підсумки переговорів Порошенка і Меттіса розповіли на спільній прес-конференції. Український президент повідомив про плани посилити міжнародну присутність на Донбасі, розгорнувши в окупованих районах Донецької і Луганської областей миротворчу місію ООН.

А глава Пентагону наголосив: Сполучені Штати не змиряться з тим, що Росія захопила Крим. Як пообіцяв Меттіс, США і союзники далі чинитимуть тиск на Росію, аж доки вона виконає свої зобов’язання за Будапештським меморандумом, яким гарантувала Україні недоторканність її кордонів.

Журналісти допитувались також про летальну зброю. Коли її нарешті нададуть Україні?

Президент України Петро Порошенко заявив:

«Обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує тиші. Я сьогодні не хотів би коментувати, але можу сказати, що обговоренням і цією дискусією я, як президент України, задоволений. Ми бачимо абсолютно чітку позицію нашого стратегічного партнера – Сполучених Штатів Америки. І прогрес у цьому плані мене як президента задовольняє».

Міністр оборони США Джеймс Меттіс:

«Щодо надання Україні оборонної летальної зброї, то ми це питання активно обговорюємо. Зараз я, побачивши нинішню ситуацію, повернуся додомуі поінформую держсекретаря і президента, надавши їм цілком конкретні рекомендації щодо наших майбутніх дій».

На запитання одного з американських журналістів – чи не спровокують «джевеліни» нового витку агресії, Меттіс відповів:

«Оборонна зброя не може провокувати, якщо тільки ти не агресор. І зрозуміло, що Україна не агресор. Вона воює на своїй території».

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