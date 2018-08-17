Пентагон: Китай "вірогідно" тренує пілотів для завдання ударів по США

В новому звіті Пентагону міститься попередження, що Китай "вірогідно", тренує пілотів для нападів на США і розвиває можливості ядерних ударів на далекі відстані.

"Протягом останніх трьох років Народна визвольна армія (PLA) швидко розширила район операцій бомбування над водою, здобуваючи досвід в надзвичайно важливих морських регіонах і вірогідно, тренуючись для завдання ударів по США та союзникам", - йдеться в звіті, який цитує The Daily Beast.

Щорічний звіт Пентагону також наголошує, що повітряні збройні сили Китаю отримали завдання, які передбачають, що Пекін "протягом наступних 10 років" введе до лав збройних сил стратегічні бомбардувальники далекої дії здатні нести ядерну зброю.

Китай також планує створити плавучі атомні електростанції в Південно-Китайському морі, що, на думку Пентагону, може "додати ядерний елемент до територіальної суперечки".

Видання звіту співпало в часі з протистоянням Вашингтона та Пекіна в торговельній сфері та зростанням напруги в Південно-Китайському морі.

Уряд США на вимогу Конгресу щорічно складає "Звіт з розвитку військової та безпекової ситуації, що стосується Китаю". В звіті описується розвиток військової ситуації з Китаєм за останній рік.

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