Китай співпрацює з Росією проти американської розвідки - ЗМІ

Агентство має "серйозні вказівки" на те що Китай ділився результатами своєї контррозвідки з Росією, де деякі агенти ЦРУ використовували подібну систему таємного зв'язку

Упродовж двох років, починаючи з кінця 2010 року, китайська влада викрила мережу американської розвідки по всьому Китаю. Було страчено десятки людей, підозрюваних у шпигунстві на користь США. Про це повідомляє видання Foreign Policy.

Зараз, через вісім років після цих подій стало відомо, що ЦРУ тоді втратило систему зв'язку, яку воно у той час використовувало для взаємодії з джерелами. Вважається, що агентство недооцінювало здатність Китаю проникнути в американську мережу.

Один з колишніх високопосадовців ЦРУ також повідомив, що агенція має дані, які вказують що Китай ділився розвідданими, які отримала контррозвідка країни з Росією. Агенти ЦРУ використовували у Росії систему таємного зв'язку подібну до тої, яка використовувалась США у Китаї.

У той час коли розвідувальна мережа агентства була розкрита в Китаї, втратився зв'язок і з багатьма російськими агентами. Окрім слів агента, це підтверджує січневий матеріал NBC News.

"Ви могли б сказати, що китайці не здогадаються. Але Міністерство державної безпеки Китаю (яке займається внутрішньою і зовнішньою розвідкою, - ред. ГА) вміє залучати потрібних людей", - розповідає колишній співробітник американської розвідки.

Вважається, що викрити мережу агентів ЦРУ у Китаї вдалось завдяки переходу працівників американської розвідки на бік Пекіну . Щоб вивести американських агентів із Китаю, було проведено рятувальні операції і кільком агентам вдалось втекти.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США оголосило про запровадження низки заходів щодо компаній з Росії та Китаю, які проводили незаконні перевезення задля Північної Кореї. Міністерство оголосило про включення до переліку однієї особи і трьох компаній, включаючи російську компанію Profinet і її генерального директора.

США продовжують спонукати Північну Корею до денуклералризації і продовжують вести торговельну війну з Китаєм.

Обмеження імпорту нафти до Північної Кореї є одним з основних пріоритетів США, однак, Китай та Росія шкодять цим діям. "Нафта – це кров зусиль Північної Кореї зі створення та фінансування ядерної зброї", - заявляла посол США до ООН Ніккі Гейлі в вересні 2017 року після затвердження ООН санкцій спрямованих на обмеження імпорту нафти.

Під санкції також підпала китайська логістична фірма Dalian Sun Moon Star, а також її філіал в Сінгапурі SINSMS, які, за повідомленнями Міністерства фінансів США, використовували підробні документи з метою перевезення алкоголю, тютюну та тютюнових виробів до Північної Кореї з порушенням санкції США та ООН.

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