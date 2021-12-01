Блінкен зустрінеться з Лавровим у Стокгольмі у четвер. Також планується зустріч Блінкена та Кулеби

Міністр закордонних справ Сергій Лавров у четвер зустрінеться у Стокгольмі зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном, підтвердили у Держдепі США.

Це буде перший прямий контакт глав зовнішньополітичних відомств двох країн на тлі посилення напруженості через побоювання Заходу, що Росія, можливо, планує вторгнення в Україну.

Зустріч проходитиме на полях засідання по лінії ОБСЄ у Стокгольмі. Тоді ж Блінкен планує і зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомили в Держдепі.

Відповідаючи на питання телеканалу CNN Блінкен заявив, що "у належний час" повідомить Росії, які наслідки чекають на неї у разі нападу на Україну.

Як повідомляють у Reuters, у Ризі Блінкен заявив, що у Разі агресивних дії Росії, США "дадуть рішучу відповідь, включно із економічними заходами зі значними наслідками", від яких США утримувались у минулому.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова на прес-конференції в Москві заявила: «Заплановані двосторонні зустрічі глави російської зовнішньополітичної служби з верховним представником ЄС із закордонних справ, безпекової політики, відповідно з чинним головою ОБСЄ міністром закордонних справ Швеції, генсекретарем ОБСЄ, держсекретарем США, міністром закордонних справ Австрії, Британії, Угорщини, Іспанії, Сербії , – повідомила Захарова, говорячи про графік Лаврова на майбутній нараді міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

Раніше цього тижня Росія заявила, що вона готується до розмови президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена – першої з початку концентрації російських військ біля кордонів України, яка викликала тривогу, повідомило Bloomberg News.

Минулого тижня Байден заявив, що він розраховує на розмову з Путіним найближчим часом, але США не повідомили жодних деталей щодо термінів такої розмови, йдеться у публікації.

У вівторок Путін застеріг Захід від перетину встановлених Росією «червоних ліній», що може позначитися на розміщенні військової інфраструктури НАТО в Україні.

Як повідомляв "Голос Америки", у вівторок генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив, що Росія не має права вето щодо рішеня про членство України у Альянсі.

"Україна - незалежна суверенна країна, яка має міжнародно визнані кордони, гарантовані Росією та всіма іншими силами. Ці міжнародно визнані кордони мають поважатись, включно з Кримом як частиною України та Донбасом як частиною України", - наголосив посадовець.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Bloomberg, Reuters.

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