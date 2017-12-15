Микола Леонтович – українець, який подарував світові «маленьке музичне диво»

13 грудня минуло 140 років від дня народження українського композитора Миколи Леонтовича – автора знаменитого на увесь світ «Щедрика» («Carol of the Bells»). Цю пісню називають «маленьким музичним дивом» і вона є чи не найпопулярнішою різдвяною мелодією на планеті.

В основу «Щедрика» покладено текст народної української щедрівки. Уперше цей музичний твір виконав хор Київського університету у 1916 році. А 5 жовтня 1921 року він пролунав у Нью-Йорку на концерті в Карнегі Холі у виконанні хору Олександра Кошиця.

У 1936 році американець українського походження Петро Вільховський створив англійську версію слів до цієї пісні. І відтоді її можна почути в усіх куточках світу.

«Щедрик» прикрасив низку серіалів та фільмів. Серед них, зокрема: «Південний парк», «Сімпсони», «Гріфіни», «Сам удома» та «Міцний горішок 2». Її також широко використовують і в рекламі.

Микола Леонтович (1877–1921), український композитор, хоровий диригент, громадський діяч. Фотографія «Микола Леонтович із родиною» на виставці ретро-фотографій художника Володимира Козюка «Вінничани: погляд у минуле», Вінниця, 27 серпня 2013 року

Кількість версій виконання «Щедрика» Леонтовича сьогодні чимала. Ми зібрали для вас ось такі цікаві варіанти:

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