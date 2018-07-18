Росія допоможе з Північною Кореєю – Трамп

За його словами, Росія запропонувала допомогу в американських переговорах з врегулювання ядерної кризи на Корейському півострові.

Росія погодилась допомогти з Північною Кореєю, з якою у нас дуже добрі відносини та процес просувається вперед, - заявив Трамп ​

"Росія погодилась допомогти з Північною Кореєю, з якою у нас дуже добрі відносини та процес просувається вперед", – заявив президент США. Хоча Трамп не вдавався в деталі російської потенційної допомоги, він підкреслив, що "поспіху в цьому немає, санкції залишаються".

В успіху північнокорейського діалогу у Трампу немає сумнівів: "Великі переваги і неймовірне майбутнє чекає на Північну Корею наприкінці процесу".​

Великі переваги і неймовірне майбутнє чекає на Північну Корею наприкінці процесу, - говорить президент США ​

Нагадаємо, що Трамп виступив у вівторок зі спеціальним роз’ясненням, наголосивши, що він погоджується з висновками розвідслужб США про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Трамп був змушений виправдовуватися після того, як його заяви у понеділок на прес-конференції у Гельсінкі з російським президентом викликали хвилю критики у Сполучених Штатах. Трамп тепер стверджує, що просто обмовився, коли сказав після зустрічі з Путіним, що він "не бачить причини", чому Росія мала б бути відповідальною за втручання. Насправді, роз’яснив через добу американський президент, він мав сказати, що "не бачить причини, чому б Росія не була відповідальна", за виявлені факти.

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