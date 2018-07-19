Росія продовжує сіяти розбрат в США – директор ФБР

Рей підтримав роботу американської розвідки з оцінки російського втручання у президентські вибори 2016 року. Також він відкинув заяви російського президента Володимира Путіна про те, що його країна не була задіяна у будь-які втручання у американський виборчий процес.

"Він (Путін – ред. ГА) має свою точку зору. Я можу сказати те, що бачу я", – заявив Рей на відкритті форуму Aspen Security у Колорадо. "Думка розвідувальної спільноти не змінилась. Так само, як і моя думка", – додав він.

Директор ФБР також відхилив можливість допиту 12 російських шпигунів, яких звинувачують у втручанні в вибори, в обмін на допити американців Кремлем.

Білий дім, водночас, заявив, що питання досі розглядається."Я не люблю говорити "ніколи" про будь-що. Втім, це безумовно не відповідає нашим методам розслідування", – сказав Рей.​

Для мене (російське втручання - ред. ГА) це загроза, ми повинні сприймати її серйозно і більш жорстко і рішуче на неї реагувати - розповів Рей. ​

На думку директора ФБР, Росія продовжує "займатись злочинною діяльністю". Він сказав, що хоча американські посадові особи ще не відчули цільового впливу на виборчу систему США, Росія продовжує "сіяти розбрат". "Для мене це загроза, ми повинні сприймати її серйозно і більш жорстко і рішуче на неї реагувати" – додав Рей.

Втім, на думку директора ФБР, Росія – не єдина країна, яка загрожує США. За словами Рея, Китай, з точки зору контррозвідки, є найбільш нагальною загрозою. Він заявив, що Пекін намагається проникнути до систем американського бізнесу, щоб здобути конкурентні переваги.

Нагадаємо, що в Білому домі повідомили, що США розглядають пропозицію президента Росії Путіна про можливість допиту росіянами американців у відповідь на допомогу Росії в слідстві США з втручання Кремля до американських виборів 2016 року.

"Президент проведе нараду зі своєю командою і ми вам повідомимо", - відповіла Сара Сандерс на питання преси про ставлення Білого дому до пропозиції Путіна.

Водночас, Державний департамент США рішуче відкинув можливість допитів американців росіянами. "Те, що стверджує російський уряд – абсурд, - заявила речниця Держдепу Гедер Науерт. – Вони бажають допитати 11 американців – ми не підтримуємо ці твердження російського уряду. Генеральний прокурор Росії добре знає, що США відкинули запити Росії стосовно цього", повідомляє CNN.

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