У китайській лікарні помер правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо

Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав у четвер Китай звільнити з-під домашнього арешту вдову інакодумця Лю Сяобо:

«Я закликаю китайський уряд звільнити вдову Лю Сяобо з-під домашнього арешту і дозволити їй виїхати з Китаю відповідно до її бажання», сказав він у заяві через кілька годин після смерті Лю Сяобо.

«У своїй боротьбі за свободу, рівність і конституційне правління в Китаї Лю Сяобо був втіленням людського духу, за що йому присуджено Нобелівську премію. Його смерть лише підтверджує правильність рішення Нобелівського комітету», додав Тіллерсон.

Лю Сяобо, який вісім років провів у взяниці за правозахисну діяльність, помер у лікарні в місті Шеньян, куди його переведено з в’язничної камери, коли в нього була вже остання стадія раку. Судове бюро в Шеньяні заявило, що причиною смерті була відмова кількох органів.

Лю був китайським літературний критиком, який став інакодумцем і захисником демократії. Йому був 61 рік, і він помер у четвер після змагання з раком печінки.

Він був першим позбавленим волі лауреатом Нобелівської премії, з часу смерті Карла фон Осецький, який помер від турберкульозу під наглядом нацистської таємної поліції у Берліні в 1938 році.

Голова норвезького Нобелівського комітету заявила у четвер, що китайський уряд несе «велику частину відповідальності» за його смерть.

«Ми вважаємо дуже непокоючим те, що Лю Сяобо не переведено до установи, де йому була б надана відновідна медична опіка перед тим, яка його хвороба стала невиліковною, сказала Беріт Райсс-Андерсен. – Китайський уряд несе велику частину відповідальності за його передчасну смерть», заявила вона у заяві, яку надіслано електронною поштою.

Правозахисні організації негайно високо оцінили його досягнення і спадщину та закликали міжнародну громаду провести розслідування випадків смерті в умовах позбавлення волі та докласти зусиль, щоб запобігати їм.

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