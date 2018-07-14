Лобіст США звертався до послів, намагаючись врятувати компанію Дерипаски

Американська компанія намагалась переконати послів Франції, Німеччини та ряду інших країн продемонструвати міжнародну підтримку плану зняття санкцій з компанії «Русал» у випадку, якщо Олег Дерипаска позбудеться контролю над цією компанією. Про це свідчать документи оприлюднені Міністерством юстиції США.

Лобістська фірма Mercury LLC розробила тексти повідомлень для, щонайменше, шести послів, які вони мали надіслати американським посадовцям, пише АР.

У повідомленнях йшлося про підтимку плану зменшення пакету акцій, Дерипаски в компанії EN+ Group – холдингу, що володіє майже 50% акцій «Русала».

Як не дивно, Mercury для цього завдання найняв член Британської Палати лордів консерватор Ґреґорі Баркер. Компанія мала отримувати 108 500 доларів кожні чотири тижні за роботу.

Не відомо скільки послів надіслали ці листи. Однак, посол Ямайки надіслав. Він також підкреслив своє занепокоєння стосовно майбутнього заводу, яким компанія «Русал» володіє на Карибських островах.

Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд скептично поставився до перспективи зміни акціонерів «Русал», наголосивши, що гігантськими алюмінієвими заводами Сибіру може володіти лише Дерипаска, або уряд Росії.

«Видається, що обидві сторони грають у гру: Дерипаска зменшує власну публічність, а Міністерство фінансів США робить вигляд, що сприймає це і послаблює санкції», - заявив Аслунд.

В квітні цього року було введено нові санкції США під які підпали сім російських олігархів, включаючи Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга та інших наближених до Путіна олігархів, а також 12 компаній, які вони контролюють, та 17 російських високопосадовців, державну компанію з торгівлі зброєю та її дочірню структуру і російський банк.

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