Десятки тисяч протестувальників вийшли на один із найбільших маршів проти Brexit

Противникам «Брекзиту», десятки тисяч яких вийшли на один із наразі найбільших маршів проти виходу Британії з ЄС, було сказано, що їм потрібно «послухати і зрозуміти» тих, хто голосував за вихід, та чекати терпляче на референдум щодо будь-якої угоди, яка може виникнути, повідомляє видання The Guardian.

Прохання, яке багато людей з натовпу на Парламентській площі зустріло ввічливими оплесками, надійшло від члена британського парламенту від Ліберал-демократичної партії Еда Дейві. Він сказав, що його емоції перейшли від «гніву до страждання, від люті до відчаю», а потім до збентеження на переговорах щодо «Брекзиту», пише The Guardian.

Дейві сказав морю демонстрантів, одягнених у блакитно-жовтий прапор ЄС, що шанси та парламентська арифметика зараз ще більше проти них, ніж раніше, йдеться в статті.

«Нам потрібно бути силою, що об'єднує, а це означає, що ми повинні слухати іншу сторону, – сказав він. – Нам треба розуміти, що їх мотивує, і слухати таким чином, щоб зцілити рани і об'єднати нашу країну».

Колега Дейві, консерваторка Пейшнс Віткрофт закликала демонстрантів продовжувати боротьбу, щоб залишитися в ЄС, говорячи їм: «Історія на вашій стороні», інформує видання.

Вона заявила, що все, що обговорюється, буде для Англії гірше і що Brexit означатиме менше робочих місць і менше процвітання для країни. Звертаючись до своїх парламентських колег, вона сказала: «Ми повинні зупинити Brexit. З моменту вступу до ЄС ми мали безпрецедентний період миру та процвітання. Це правильно спробувати це зберегти», пише The Guardian.

Організатори підрахували, що щонайменше 50 тисяч протестувальників пройшли через центральний Лондон, щоб зійтися на Парламентській площі, повідомляє видання.

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