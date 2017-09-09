Вашингтон і Сеул продовжують пильно стежити за діяльністю Північної Кореї

Цієї суботи, в день національного свята, Пхеньян не проводив демонстраційних запусків



У суботу Північна Корея відзначила 69-ту річницю свого заснування з типовими пишними церемоніями, в той час як міжнародне співтовариство спостерігало за можливістю нових ракетних запусків.



Уряд Південної Кореї заявив, що пильно стежить за діяльністю на Півночі, оскільки черговий демонстраційний ракетний запуск може бути пов'язаний саме з річницею утворення в 1948-му році Корейської Народно-Демократичної Республіки.



Кілька днів тому Південна Корея заявила, що виявила ознаки підготовки до ще одного ракетного випробування, коли прем'єр-міністр Південної Кореї Лі Нак Ен назвав ситуацію «дуже серйозною». Однак до вечора суботи за місцевим часом ніяких слідів випробування не було виявлено.



КНДР традиційно використовує різні національні свята як привід для демонстрації військових досягнень. У минулому році в цей день Пхеньян випробував свій п’ятий ядерний пристрій. Нинішні урочистості в Пхеньяні пройшли через тиждень після того, як Північна Корея здійснила своє шосте, найпотужніше, ядерне випробування.

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