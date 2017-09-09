Бойова техніка США прибула на Яворівський полігон для підтримки Rapid Trident-2017

Навчання Rapid Trident, як підкреслюють в Міністерстві оборони України, проводяться регулярно і не є відповіддю на російсько-білоруські маневри «Захід-2017»



На авіабазі ЗС України в Хмельницькій області почалася перша фаза українсько-американських командно-штабних маневрів Rapid Trident-2017. Прес-служба оборонного відомства України повідомляє, що фахівці з однієї з авіабаз США навчатимуть українських колег-авіаторів «методам взаємодії з іншими родами військ в різних умовах».



Основна частина навчань пройде в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Яворівському полігоні у Львівській області з 11 по 23 вересня.

Як повідомляється на сайті Армії США, у навчаннях братимуть участь 1 800 військовослужбовців з 14 країн. Крім України і США, це і військові з Болгарії, Канади, Естонії, Британії, Італії, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Грузії, Литви, а також Молдови.



Як зазначається на офіційній сторінці програми Rapid Trident, в ході маневрів, спрямованих на підтримку України США та іншими країнами-союзниками НАТО, будуть відпрацьовуватися операції з підтримання миру і стабільності в регіоні.



Навчання Rapid Trident, як підкреслюють в Міноборони України, проводяться регулярно і не є відповіддю на російсько-білоруські маневри «Захід-2017», що починаються 14 вересня.

Виступаючи у Верховній Раді 7 вересня з посланням до депутатів, президент Петро Порошенко заявив, що під виглядом навчань армій Росії та Білорусії «не виключається створення нових ударних угруповань російських військ для вторгнення на територію України».



Напередодні 57 представників збройних сил Молдови, незважаючи на заборону президента країни Ігоря Додона, якого вважають проросійським главою держави, прибули на Яворівський полігон. 6 вересня молдовський уряд дав згоду на їх участь в Rapid Trident-2017. В той же час Додон звинуватив Кабінет міністрів в узурпації влади і пригрозив покарати військових, які вирушили на українсько-американські маневри, всупереч його забороні.