«Скасуємо санкції щодо Росії, коли на сході України буде мир» - Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у п’ятницю заявила, що хоче, щоб Європейський Союз скасував запроваджені ним проти Росії санкції, проте тільки за умови досягнення миру на сході України.

Виступаючи на передвиборчому мітингу, Меркель зазначила, що грубі порушення Росією міжнародного права призвели до необхідності запровадження санкції.

«Я зараз витрачає велику кількість часу на досягнення зважених і хороших відносин з Кремлем», - заявила канцлер, кажучи, що разом з Францією вона намагається домогтися «мирних умов» на Донбасі.

«Як тільки ми цього отримаємо, ми також скасуємо санкції», - підкреслила Меркель, додавши, що анексія Росією українського Криму і її підтримка сепаратистів «ішли проти принципів, які ми встановили після Другої світової війни».



За словами німецького канцлера, якщо дії Росії залишилися б без відповіді, існує ризик їх повторення.

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