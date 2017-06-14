Мільйон доларів отримає хворий власник крамниці, де був проданий виграшний лотерейний квиток

Виграшний лотерейний квиток на суму $447 млн продали в алкогольній крамниці у Каліфорнії. Щасливий власник квитка досі не забрав виграш, проте представники лотереї Powerball навідалися до магазину, де вручили символічний чек на мільйон доларів сім’ї, якій належить підприємство. Кошти родина отримає невдовзі.

«Я ніби завмер на секунду, перепитав два або три рази і відразу ж почав плакати», – зізнається Метью Елберре телеканалу CBS Los Angeles.

Гроші стали більш, ніж просто несподіванкою – вони виявилися подарунком для сім’ї, глава якої (батько Метью) всього кілька місяців тому був змушений припинити роботу через проблеми з легенями, повідомляє Yahoo News.

«Мій батько має проблеми зі здоров'ям, – ділиться Метью. – Початок року був дуже важким для нашої сім'ї. Пережити ці шість місяців – це просто мотивація для нас».

Було продано тільки один квиток з усіма шістьма виграшними номерами. Джекпот 447 мільйонів доларів є сьомим за величиною джекпотом в історії Powerball. Переможець матиме вибір, як отримати виграш: усі $447 мільйонів, розділені на менші суми протягом 30 років, або фіксовану суму в розмірі 279 мільйонів одразу. Шанси на перемогу в суботу були тільки один на 292,2 мільйона, інформує Yahoo News.

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