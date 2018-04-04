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Більше газу зі США може надходити до Європи через Литву - Лінкявічус

Лінас Лінкявічус

Країни Балтії хотіли б бачити більш активну позицію Сполучених Штатів в енергопостачанні до Європи, зазначив Лінас Лінкявічус, коментуючи підписання Меморандуму про взаєморозуміння між литовською компанією Lietuvos Dujų Tiekimas та американським постачальником зрідженого газу та оператором майбутнього експортного терміналу Freeport LNG.

Литва планує розвивати свій термінал зрідженого газу, побудований в Клайпеді, для того, щоб збільшити постачання американського газу до сусідніх країн та Європи. «Потужності терміналу достатні, щоб ділитись з сусідами. Це – важливий, вирішальний фактор. Також в інтересах США бути більш активними на європейському ринку і ми можемо відіграти в цьому більш істотну роль», - зауважив міністр закордонних справ Литви, в ексклюзивному коментарі журналістці Української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.

Підписання меморандуму відбулось під час саміту країн Балтії та США, протягом якого піднімалось і питання України. «Україна є на нашому радарі і зайве говорити чому, - зауважив політик, зазначивши, - те, що відбувається в Україні важливе не тільки власне для країни, а і для нас, нашої здатності адекватно оцінювати ситуацію і реагувати».

Підписання Меморандуму стосовно постачання зрідженого газу високо оцінила і президент Литви Далія Грибаускайте. Інші європейські країни мають наслідувати приклад країн Балтії в досягненні незалежності від монопольного постачальника, наголосила вона в інтерв’ю «Голосу Америки».

"Ми відкрили термінал зрідженого газу в Клайпеді і ми можемо постачати у всі країни Балтії, якщо це потрібно, і можемо обирати чи купувати з Європи, чи з Росії, чи у Сполучених Штатів.

Коментуючи підтримку деякими європейськими країнами газпромівського проекту "Північний потік-2", Грибаускайте зазначила: "Нас дивує, що Європа йде у зворотньому напрямку і не бачить загрози. Ми вже пережили загрозу. Це – наша історія, це наше знання і ми ніколи не повернемось і ніколи це не повторимо. Ми є найкращим прикладом в Європі.

Сподіваюсь, Європа скоро зрозуміє, що чим більше постачальників, тим краща ціна, міцніша безпека і краща ціна для споживачів в Європі", - переконана президент Литви.

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Зустріч президента США з лідерами країн Балтії – включення з Білого дому. Відео
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Зустріч президента США з лідерами країн Балтії – включення з Білого дому. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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