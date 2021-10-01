Посол ЄС в Україні: застосування закону про олігархів має бути юридично обґрунтованим та неупередженим

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що застосування закону про олігархів має бути юридично обґрунтованим та неупередженим. Про це він сказав, відповідаючи на запитання "Голосу Америки" протягом дискусії, організованої аналітичним центром "Атлантична рада".

Щодо прийняття закону про олігархів, ми приймаємо це до відома. І наголошуємо, що застосування закону має бути юридично обґрунтованим та неупередженим.

“Ми вітаємо рішучість президента Зеленського вирішити питання особистих інтересів в Україні, олігархічних інтересів, якщо хочете. Щодо прийняття закону про олігархів, ми приймаємо це до відома. І наголошуємо, що застосування закону має бути юридично обґрунтованим та неупередженим”, - сказав Матті Маасікас.

Він додав, що для вирішення проблеми з олігархами в Україні можна зробити також багато інших речей - а саме зміцнити державні інституції у сфері верховенства права та провести судову реформу.

“Також правоохоронні органи, такі інституції, як антимонопольний комітет, суспільний мовник… Боротьба проти олігархічних інтересів є значно ширшою за сферу застосування цього закону”, - додав Маті Маасікас.

23 вересня Верховна Рада підтримала президентський законопроект №5599 про деолігархізацію. Згідно із законом, реєстри олігархів складатиме Рада з нацбезпеки і оборони.

Олігархом вважатиметься особа, яка бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ і володіє статками, що перевищують 2 мільярди 270 мільйонів гривень. Громадянам, які визнані олігархами, заборонятимуть фінансувати політичні партії та брати участь у приватизації. А провідним посадовцям, включно із президентом, головою уряду та Нацбанку, необхідно буде повідомляти про взаємини, які вони мали з олігархами.

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