Джон Маккейн: «Дякую всім за підтримку! Почуваюся добре!»

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн подякував своїм прихильникам та друзям за підтримку, висловлену йому останніми днями у зв’язку з госпіталізацією через інфекцію та побічні ефекти терапії раку.

Про свою вдячність за теплі слова і побажання він написав у Twitter.

Політик страждає від гліобластоми - найбільш поширеної і агресивної форми пухлини мозку. Вона частіше вражає чоловіків, ніж жінок. Ризик її виникнення з віком зростає.

У липні Маккейну видалили злоякісну пухлину головного мозку. Маккейн тоді добре переніс операцію, був виписаний з лікарні на наступний день після хірургічного втручання.

Минулого тижня, сенатора було госпіталізовано через, як зазначили лікарі, «нормальні побічні ефекти терапії».

У неділю, офіс Джона Маккейна повідомив, що сенатора виписано з військової лікарні Walter Reed, що біля Вашингтона, і він повернувся до рідного штату Аризони, де, за повідомленням його лікаря, він продовжуватиме курс лікування та реабілітацію у місцевій лікарні Mayo Clinic, яка спеціалізується на ракових захворюваннях.

Дочка сенатора, Мейґан Маккейн, написала у Twitter, що її батько повернувся додому, і що родина планує разом святкувати Різдво (Christmas - ГА) в Аризоні.

У твіті сенатора, відомий «конгресовий яструб» і палкий борець за права людини та демократію пише, що з нетерпінням «очікує повернення на роботу в Сенаті в січні після різдвяних і новорічних свят .

Джон Маккейн, який очолює Сенатський комітет з питань збройних сил, є великим другом України, де його добре знають. Він послідовно відстоює думку про те, що допомога США в боротьбі з російською агресією має бути більшою. Зокрема, він підтримує надання летального озброєння Україні та є прибічником жорстких санкцій проти Кремля.

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