Покарання за «фейкові новини» в Малайзії – до шести років позбавлення волі

Схвалений в понеділок в Малайзії закон передбачає до шести років тюрми за розповсюдження неправдивої інформації, відкидаючи твердження критиків, що це має на меті приборкання інакодумства і свободи слова напередодні загальних виборів в країні.

Уряд прем’єр-міністра Наджіба Разака заручився звичайною більшістю парламенту для схвалення законопроекту проти фіктивних новин, який передбачає штраф до $123 тисяч і позбавлення волі на строк до шести років. У першому проекті закону пропонували строк покарання до 10 років ув’язнення.

Уряд заявив, що закон не порушує права на свободу слова і всі справи розглядатимуться шляхом незалежного судового процесу.

«Цей закон має на меті захист громадськості від розповсюдження фальшивих новин, зберігаючи водночас свободу слова згідно з Конституцією Малайзії», - заявила міністр офісу прем’єра Азаліна Отман Сейд.

Закон окреслює фейки як «новини, інформація і повідомлення, які повністю або частково вигадані» і включають статті, звукові та візуальні дані.

Інші країни в Південно-східній Азії, в тому числі Сингапур і Філіппіни, розглядають способи боротьби з «фейковими новинами», проте правозахисники побоюються, що закони проти вигаданої інформації можуть бути використані для придушення свободи слова.

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