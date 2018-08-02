У справі Манафорта свідчитимуть бухгалтери

Прокурори збираються показати грошовий слід від мільйонів, які Манафорт отримував від заможних українських клієнтів.

У четвер, 2 серпня, у справі свідчитимуть діловоди та бухгалтери. Це частина стратегії сторони обвинувачення, яка пов'язує Манафорта з фінансовими шахрайствами.

Сторона обвинувачення вже навела докази того, що Манафорт особисто направляв мільйони доларів міжнародними банківськими переказами, щоб заплатити за висококласні костюми та роботи в різних будинках.

Адвокати Манафорта наполягають на тому, що провину за будь-яку незаконну поведінку треба перекладати на колишнього партнера Манафорта Ріка Ґейтс, який є свідком у справі.

Манафорт особисто направляв мільйони доларів міжнародними банківськими переказами, щоб заплатити за висококласні костюми та вдосконалення в різних будинках​

Нагадаємо, що українські та російські олігархи, які платили мільйони доларів американським лобістам та американським юридичним компаніям, вкрали свої статки, а американська еліта виступила співучасником цих злочинів проти народів. На це, коментуючи суд над Полом Манафортом у Вірджинії, вказав на сторінках видання The Atlantic Франклін Фойєр.

Оглядач відзначає, що за інформацією аналітичного центру Kleptocracy Initiative, з 2004-го по 2014-й рік Україна через незаконні фінансові оборудки втратила 118 мільярдів доларів, американська ж еліта брала гроші в олігархів, але при цьому "читала Україні лекції про те, як керувати країною".

"Російські та українські олігархи вкрали ці великі статки, але вони не змогли би здійснити це самотужки. Їм потрібні були посібники, і завдяки справі Мюллера щодо Манафорта ми бачимо, що стовпи американського істеблішменту виступили у ролі посібників", - пише Фойєр.

Як відомо, у Вірджинії розпочався суд над Полом Манафортом, колишнім очільником виборчого штабу Дональда Трампа. Звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків та роботі в інтересах закордонного уряду без відповідної реєстрації у США Манафорту висунув спеціальний прокурор США Роберт Мюллер в рамках розслідування втручання Росії у виборчі процеси у США. При цьому звинувачення стосуються саме роботи Манафорта в Україні та десятків мільйонів доларів, які він отримав за час роботи там.

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