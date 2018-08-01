Трамп порівняв справу Манафорта з Аль Капоне

Про це Трамп написав у пості в Twitter.

"Подивимось в історію: до кого ставились гірше - до Аль Капоне, легендарного боса мафії, вбивці та "ворога суспільства номер один", чи до Пола Манафорта, політтехнолога і улюбленця Рейгана (Рональда Рейгана – ред. ГА) та Доула (сенатора Боба Доула – ред. ГА), який перебуває у заточенні в одиночній камері, хоча його провина в чомусь ще не доведена?", - написав президент США у пості в Twitter.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп висловив жаль, що йому не було відомо про те, що Пол Манафорт перебував під слідством ФБР на момент, коли останнього було запрошено працювати у виборчу кампанію Трампа.

До кого ставились гірше - до Аль Капоне, вбивці та "ворога суспільства номер один"... чи до Пола Манафорта, політтехнолога...який перебуває у заточенні в одиночній камері, хоча його провина в чомусь ще не доведена? - питає Дональд Трамп​

Як випливає з контексту заяви Трампа, зробеної у Twitter, наймаючи Манафорта на роботу, виборчий штаб орієнтувався на його досвід роботи з провідними американськими політиками, а інформація про слідство щодо Манафорта могла би вплинути на рішення Трампа, чи варто з ним працювати.

"Пол Манафорт працював з Рональдтом Рейганом, Бобом Доулом та багатьма іншими дуже відомими та поважними політичними лідерами. На мене він працював дуже короткий час. Чому уряд не повідомив мені, що Манафорт був під слідством? (До того ж) звинувачення щодо нього стосуються його попередньої роботи і немають нічого із розслідування так званої "змови", яка є повною вигадкою!", - написав Трамп у Twitter.

У вересні 2017-го року канал Сі-Ен-Ен повідомив, що американські слідчі вели прослуховування колишнього очільника виборчого штабу Дональда Трампа, у відповідності до таємних судових рішень, як до так і після виборів президента США 2016-го року.

У США розпочався суд щодо колишнього очільника штабу Трампа Пола Манафорта, звинувачення висунуто в рамках слідства спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси в США в рамках якої з'ясовується, чи мала місце координація між штабом Трампа та урядом Росії.

Між тим, усі обвинувачення щодо Манафорта стосуються його роботи в Україні.

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