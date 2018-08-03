Лише офіційно Манафорт заробив 14 мільйонів за 5 років роботи в Україні

Коли Манафорт працював в Україні, він оприлюднив дохід у $504 тис. в 2010 році, $3,1 – в 2011, $5,4 – в 2012, $1,9 – в 2013 та близько $3 млн – в 2014. Втім, за словами його бухгалтера Філіпа Айліффа, Манафорт приховував закордонні рахунки. За словами Айліффа, у 2011 році він питав Манафорта, чи зацікавлений той в будь-яких іноземних рахунках. Манафорт тоді відповів негативно.

$504 тис. в 2010 році, $3,1 – в 2011, $5,4 – в 2012, $1,9 – в 2013 та близько $3 млн – в 2014

За словами Айліффа, деякі іноземні компанії, у контролі над якими звинувачується Манафорт, були клієнтами бухгалтерської фірми Айліффа, але про зв'язки цих компаній з Манафортом йому нібито не було відомо.

Нагадаємо, що згідно з документами, оприлюдненими напередодні судового засідання, Пол Манафорт заробив в Україні 60 мільйонів доларів, надаючи послуги політтехнолога. Прокуратура планує довести, що Манафорт не сплатив податки зі значної частини свого прибутку в Україні.

Нерелевантні, зайві докази, які будуть упереджувати присяжних та на вивчення яких піде багато часу

За кілька днів судового засідання між юристами Манафорта і командою прокурора Мюллера розгорілася суперечка щодо доцільності долучення до матеріалів справи 474 сторінок, які детального ілюструють роботу Манафорта та його колег в Україні. Юристи Манафорта стверджують, що це – "нерелевантні, зайві докази, які будуть упереджувати присяжних та на вивчення яких піде багато часу".

Прокуратура, у свою чергу, зазначає, що матеріали, оприлюднені наприкінці минулого тижня, "демонструють обсяг роботи, яку виконував Манафорт".

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