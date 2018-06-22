Потенційних присяжних в судовій справі над Манафортом можуть розпитувати про зв’язки з Україною

Адвокати в офісі спеціального прокурора Роберта Мюллера хочуть, щоб під час допиту потенційних присяжних в суді над колишнім керівником передвиборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом ставили їм запитання, серед іншого, про Податкове управління США та про Україну.

У четвер прокурори внесли прохання про використання 20-сторінкової анкети для кандидатів у присяжні на судовому процесу, запланованому на наступний місяць в Александрії, штат Вірджинія.

У тому штаті, Манафорта звинувачують у приховуванні від Податкового управління США десятків мільйонів доларів, які він отримав, працюючи на проросійських політиків в Україні.

Окремий суд над Полом Манафортом за іншими обвинуваченнями розпочнеться у Вашингтоні у вересні.

У пропонованій прокурорами анкеті, потенційних присяжних питатимуться, що вони знають про справу, яка розглядатиметься. Вони також запитуватимуть, чи у них друзі чи родичі із зв’язками з Україною та, що вони думають про діяльність Податкового управління США і, чи мали вони з ним будь-які неприємні справи.

Як правило, судді можуть прийняти або відхилити пропоновані адвокатами запитання для кандидатів у присяжні.

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