Угода Манафорта зі слідством може зменшити його шанси на помилування

Угода колишнього очільника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта зі слідством містить пункти, які спрямовані на те, щоб обмежити можливості для президентського помилування, пише Politico.

Угода зі слідством нараховує 17 сторінок і хоча вона не містить явної заборони Манафорту просити про помилування, на думку деяких юристів, вона спонукає Манафорта не укладати угоду з виконавчою владою, яка б знімала з нього зобов'язання передати майно власністю десятки мільйонів доларів урядові, як це передбачено умовами угоди.

Угода також вказує, що прокурори можуть вимагати передачі п'яти визначених будинків, або апартаментів, трьох банківських рахунків та полісу страхування життя невідкладно, або в майбутньому "незалежно від кримінального вироку".

В іншій частині угоди зазначається що, якщо визнання провини Манафортом, або вироки проти нього стануть недійсними з будь-яких причин, прокурори негайно мають право винести проти нього звинувачення в інших злочинах, які він, можливо, вчинив раніше, або в яких зізнався під час переговорів про угоду зі слідством.

Деякі юристи виступили з критикою таких положень, через те, що вони можуть обмежити права президента.

"Ці положення викликають занепокоєння бо йдеться про майбутні події, які ми не можемо передбачити", - говорить професор права університету Св. Томаса Марк Ослер в коментарі Politico.

Якщо Трамп забажає помилувати Манафорта, він може це зробити, але щоб помилування спрацювало, воно мусить містити дуже широкі формулювання, і включати не тільки вже висунуті звинувачення, але і можливі майбутні звинувачення

Однак, деякі адвокати вважають такі формулювання звичними для інших подібних справ, які вело Міністерство юстиції США. "Вони завжди висувають надзвичайні, або дуже жорсткі вимоги", - говорить професор права університету Огайо Да Берман в коментарі виданню.

Зрештою, стверджують юристи, якщо Трамп забажає помилувати Манафорта, він може це зробити, але щоб помилування спрацювало, воно мусить містити дуже широкі формулювання, і включати не тільки вже висунуті звинувачення, але і можливі майбутні звинувачення.

"Президент може зробити помилування всеохоплюючим, за виключенням помилування від майбутніх злочинів", - говорить колишній федеральний прокурор Ендрю Маккарті.

Професор права Гарвардського університету Алан Дершовіц переконаний, що основним запобіжником проти президентського помилування, в угоді Манафорта зі слідством є той факт, що Манафорт зізнався в багатьох злочинах на рівні окремих штатів. Ці звинувачення можуть бути висунуті проти нього, якщо його буде помилувано за скоєння федеральних злочинів.

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