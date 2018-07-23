Суд у справі Пола Манафорта перенесено

Суд над колишнім керівником виборчої кампанії Дональда Трампа та радником колишнього президента України Віктора Януковича, повинен був розпочатися 25 липня у федеральному суді в місті Александрія, штат Вірджинія. Суддя переніс суд на 31 липня, хоча адвокати Манафорта просили дати їм кілька місяців аби переглянути тисячі сторінок його фінансових транзакцій.

Проти нього висунуто звинувачення у банківських та податкових махінаціях з метою приховати мільйони доларів отриманих від уряду Віктора Януковича. Суддя Елліс також дозволив прокурорам гарантувати імунітет п’ятьом свідкам у справі.

69 річний Манафорт перебуває під вартою, після того як прокурорам вдалося довести, що він намагався вплинути на свідків у його справі. Окрім Вірджинії, на нього також чекає суд у Вашингтоні. Там його звинувачують в тому, що він не зареєструвався, як іноземний агент працюючи на закордонний уряд. Пол Манафорт заперечує усі звинувачення.

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