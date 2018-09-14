Манафорт, за повідомленнями, досяг попередньої угоди з прокурорами

Пол Манафорт досяг попередньої угоди зі стороною обвинувачення. Про це повідомляє ABC News з посиланням на поінформовані джерела.

Все ще залишається невідомим, чи погодився Манафорт співпрацювати з прокурорами, або просто визнав свою провину, що дозволить йому уникнути витрат на суд, повідомило агентство з посиланням на інформацію від трьох джерел.

Про варіанти дій Манафорта напередодні другого суду - дивіться докладніше:

Манафорт та його адвокати провели більше чотирьох годин 13 вересня у переговорах з командою прокурорів, які займаються розслідуванням можливої змови кампанії Трампа та Росії.

Команда новин ABC News помітила, як команда адвокатів приїхала до будівлі, де розташована служба спецпрокурора Мюллера у четвер.

Рахунки Манафорта за юридичні послуги перевищили мільйон доларів, повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела

Якщо угоду буде проголошено, то це стане кінцем однієї з найбільш активних справ в системі федеральних судів Вашингтона цього року, пише CNN. Юристи Манафорта подали сотні сторінок документів до суду, щоб відкинути звинувачення прокурорів і безуспішно ініціювали дві апеляції. Рахунки Манафорта за юридичні послуги перевищили мільйон доларів, повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

В суді Вашингтона, Манафорту було висунуто звинувачення в порушенні правил лобіювання, змові з метою відмивання коштів та тиску на свідків. Суд може пролити світло на таємні справи вашингтонських лобістських та юридичних елітних кіл і безпосередньо стосуватиметься роботи Манафорта на користь українських клієнтів.

Дивіться також: ​Час-Тайм. Які нові санкції очікувати проти Росії і коли?