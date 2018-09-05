Манафорт запропонував штабу Порошенка ділити українців на три сорти у 2014-му - Тарас Чорновіл

Друга частина інтерв'ю "Голосу Америки" з Тарасом Чорноволом про його спогади про Пола Манафорта.

«ТРИ СОРТИ УКРАЇНЦІВ – ВИНАХІД МАНАФОРТА»​

Голос Америки: Ви згадали про специфічний «манафортівський стиль» ведення виборчих кампаній. У чому він полягав?

Тарас Чорновіл: Американські політтехнології плюс провокація. Робота на розкол. Ненависть, озлоблення і пошук ворогів.

Наведу кілька прикладів. Пригадуєте провокативні бігборди з Віктором Ющенком: рука, піднята ніби у нацистському вітанні, і напис «За чистоту нації»? Пригадуєте, як Ющенка не пускали в Донецьк? Усе це робота Манафорта.

За моїми даними, ці «три сорти українців» – також винахід Манафорта

Я тоді розпитував – хто таку дурість зробив? Це ж фактично була для Ющенка шикарна реклама на старті виборчої кампанії. Але у відповідь однопартійці розводили руками: «Это американцы. Ничего не поделаешь, они у нас здесь священные коровы». Крім Манафорта і його команди, інших американських політтехнологів на той момент у партії не було.

Ще один приклад суто донецького проекту, реалізованого ще під час кампанії 2004-го року: карта України, поділена на «три сорти». Ота горезвісна реклама проти Ющенка, яка потім зіграла проти самого Януковича. За моїми даними, ці «три сорти українців» – також винахід Манафорта.

Більше того: з цією ж пропозицією Манафорт звернувся у 2014 році до виборчого штабу Петра Порошенка. Була ж така історія: він звернувся, йому відмовили, і на цьому зараз дуже багато спекулюють.

Манафорт запропонував штабу Порошенка фактично ті самі «три сорти українців»

Тоді він запропонував штабу Порошенка фактично ті самі «три сорти українців». Тобто його концепція виборчої кампанії передбачала те саме, розподіл України на «три сорти». І відповідно мала будуватися стратегія: в якому реґіоні як працювати, як до кого звертатися, як кого оцінювати.

Оті провокативні дії Манафорт випробовував вже у 2004-у. Але тоді він робив їх виключно на основі донецького регіонального штабу. А на виборчій кампанії 2006-го року він уже застосував ці ідеї у Києві.

Г.А.: Що в іміджі Януковича ви приписали б авторству Манафорта?

Тому що Манафорт усе доводив до карикатури

Т.Ч.: Він приніс кілька технологічних новинок. Наприклад, принцип, що за спиною у Януковича обов’язково мають бути якісь люди з його команди. От говорить Янукович про шахтарів – за його спиною мають бути чи справжні, чи ряджені, але люди в касках і бушлатах, мало що не з відбійними молотками у руках. Говорить про гуманітарні питання – неодмінно позаду має стояти 20-30 дівчат у віночках. Це все до карикатури доводилося. Тому що Манафорт усе доводив до карикатури.

Не повинно бути заднього фону порожнього! Манафорт завів цю систему, яка стала дуже популярною в українських політиків. Олег Ляшко зараз цим грається. Довів цей принцип до ще більшого абсурду, ніж навіть сам Манафорт.

Його мало цікавив зміст. Наголос робився на помпезний зовнішній вигляд і гасла... Те, що тепер Юлія Тимошенко робить

Американець запровадив також небувалу увагу до видимих зорових ефектів – оформлення сцени, буклетів. Він це звів в абсолют. Його мало цікавив зміст. Наголос робився на помпезний зовнішній вигляд і гасла. Скажімо – «Новий план для України». Те, що тепер Юлія Тимошенко робить.

Я тому й думаю, що люди з команди Манафорта зараз працюють у неї. Бачу все точно те саме, що готувалося під Януковича і Раїсу Богатирьову в 2006 році. Той самий «Новий курс», «У нас є план». Таке відчуття, що ті ж самі люди писали.

Основне, чим Манафорт переймався – це як оформлена сцена. Причому доходило до конфузів. Адже, слід віддати йому належне, Манафорт чужий інтелектуальний продукт не крав. Фотографії, що використовувалися для оформлення буклетів і сцени, купувалися офіційно на сайтах, де продаються фотографії. І так виявилося, що за Партію реґіонів агітує втілення щасливого дитинства, дівчинка у жовтому дощовичку, яка проживає в штаті Айова. Це ж дуже легко вирахувати. А «щаслива українська сім’я», яка стала щасливою завдяки плановій економічній політиці Партії реґіонів, виявляється, живе у Детройті.

«МАНАФОРТ МІГ ВИМАГАТИ СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ХОТІВ. І ВІН ЦЕ ОТРИМУВАВ»

Тарас гортає альбоми фотографій з презентаційними фото Януковича. На одному з розворотів альбому зображений екс-президент, що усміхнено підкидає оберемок гвоздик. «Це одна з ідей Манафорта, – коментує Чорновіл. – Коли на мітингу люди дарують президентові квіти, треба кинути їх назад у натовп».

Г.А.: Наскільки сильний вплив мав Манафорт на Януковича?

Манафорт мав абсолютно вільний доступ до коштів. Тобто він міг вимагати скільки хотів, і він це отримував.

Т.Ч.: ​Неймовірно сильний вплив. І зрозуміти суть цього впливу дуже важко. Тому що Манафорта критикували усі. Пригадую, як ті люди, за гроші яких він розкручував кампанії, обурювалися і казали, що за такі гроші можна п’ять виборчих кампаній провести. Але Янукович усе це закривав. Манафорт мав абсолютно вільний доступ до коштів. Тобто він міг вимагати скільки хотів, і він це отримував.

От у чому вся штука! Адже у Партії реґіонів взагалі не любили, коли хтось починав «крисятничати» з грошима.

Ось вам абсолютно типова ситуація: в якусь там область має приїхати Віктор Янукович. І там мають провести відповідні заходи. Область не східна, область у центральній або західній Україні, і там просто так люди не приїдуть. Їх треба зібрати, їм треба щось заплатити. Треба якихось більш-менш «своїх» звідкись привезти. Треба заплатити пресі, щоб вона там була і це показала.

Єдиний, кому не сміли чистити рахунки, був Манафорт: що написав, те отримав

І от у цей період керівник обласної організації приносить рахунок. Умовно кажучи, на 100 тисяч доларів. У Януковича десь там у керівництві підмахнули, хай розбираються тепер у касі. Ідуть до каси, тієї самої «чорної каси» Партії реґіонів. І там є бухгалтери, які починають усе це перевіряти. Ану давайте план заходів. Ану давайте розцінки. А вони, бухгалтери, на цьому зуби з’їли і дуже добре розуміють, де є брехня. І зі ста тисяч доларів залишалося шість або вісім тисяч, отак чистили. Єдиний, кому не сміли чистити рахунки, був Манафорт: що написав, те отримав.

Тому насправді його впливи були напрочуд сильні. І я підозрюю, що гроші він отримував не тільки з тієї «чорної каси» Партії регіонів, але й від окремих її лідерів, окремих бізнесменів, які його фінансували і яким теж були потрібні його послуги. Або, принаймні, його лояльність: щоб не наскаржився на них, не зіпсував їм стосунки з Януковичем.

Янукович сприймав Манафорта як людину російських спецслужб, російської олігархії. І він боявся з ним заїдатися.

Звідки такий вплив? Одна з причин – я думаю, що Янукович сприймав Манафорта як людину російських спецслужб, російської олігархії. І він боявся з ним заїдатися.

Далі буде...

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