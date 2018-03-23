В суботу у Вашингтоні відбудеться масовий протест проти насильства в американських школах

У Вашингтоні йде підготовка до протесту проти насильства з використанням зброї, на який, згідно з передбаченнями, в суботу прибудуть сотні тисяч людей. За приблизними підрахунками офіційних осіб, до столиці може прибути до 500 тисяч людей. Протестувальники закликатимуть політиків, щоб вони запобігли дальшим випадкам стрілянини у школах.

У заяві організаторів заходу сказано, що після трагічного інциденту у Флориді, в результаті якого втратили життя 17 школярів, вже час, щоб говорити про вогнепальну зброю.

Навіть з часу інциденту в Паркленді у Флориді, сталися інші інциденти, зокрема в містечку Ґрейт-Міллс у штаті Мариленд, де в протистоянні з поліцією загинув нападник.

Протест у Вашингтоні великою мірою влаштовують учні з флоридської школи в Паркленді, які через соціальні медія закликають політиків відмовитись від грошей від Національної стрілецької асоціації і прийняти закон, який обмежив би доступ до вогнепальної зброї.

Організатори протесту повідомляють, що під час заходу виступатимуть відомі музиканти та інші представники виконавського мистецтва.

До протесту готується також вашингтонський метрополітен, щоб запевнити транспорт для так великої кількості учасників протесту.

Як завжди в таких випадках, на місці буде поліція, щоб гарантувати безпеку учасникам протесту і втримувати правопорядок.

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