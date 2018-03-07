Чому адміністрація Трампа продає "Джавеліни" та снайперські гвинтівки Україні - National Interest

20 грудня 2017 Державний департамент оголосив, що він нарешті видасть експортні ліцензії на купівлю летальної зброї Україною. Президент Трамп особисто схвалив це рішення після інформування з боку держсекретаря Тіллерсона та міністра оборони Маттіса, йдеться в статті видання National Interest.

Спершу, конкретною військовою допомогою став дозвіл на купівлю на 41,5 млн доларів Barrett M107A1 .50 великокаліберних снайперських гвинтівок, бойових рушниць, глушників, військових прицілів та зменшувачів спалаху. ​Через декілька днів Державний департамент оголосив ліцензування поставок "Джавелінів" на 48 мільйонів доларів, що вистачить на 35 пускових установок та 220 ракет.

В обох випадках, дозвіл на продаж не означає, що продаж відбувся, зауважує видання.

Чому адміністрація дозволила продаж на практично ту саму суму великокаліберних снайперських гвинтівок та Джавелінів? Цьому є тактичне і політичне пояснення.

Протягом останніх двох років лінія фронту здебільшого була статичною, незважаючи на практично щоденні бойові дії за участі снайперів та, інколи, протитанкової зброї. Вони забрали щонайменше 3 000 життів по обох боках замороженого конфлікту, і насильство посилилось в другій половині 2017 року, йдеться в статті.

Керовані Росією війська широко долучають снайперів, на відміну від військ НАТО, і використовують великі підрозділи снайперів

В позиційній боротьбі, снайпери мають достатньо часу, щоб облаштувати свої приховані позиції і вичікувати, коли військовий з протилежного боку "відкриється" для пострілу. Вони також можуть сканувати розташування важкої зброї і викликати важке озброєння для її знищення.

Згідно з публікацією сухопутних сил США «Керівництво з російської війни нового покоління», що базувалась на дослідженні бойових дій в Україні, керовані Росією війська широко долучають снайперів, на відміну від військ НАТО, і використовують великі підрозділи снайперів.

Часто використовуються три лінії снайперів. До передової лінії, як правило, залучаються місцеві сили, озброєні базовими снайперськими гвинтівками, а краще треновані снайпери бойовиків, чи спецслужб з потужнішими гвинтівками розташовуються в середній та задній лініях.

Є лише дві ефективні тактики, при потраплянні під напади снайперів. Або одразу відійти прийнявши, що в підрозділі «буде щонайменше дві жертви», або відповісти точним вогнем з важкої зброї, або власними снайперами нейтралізувати нападника

Згідно з публікацією, є лише дві ефективні тактики, при потраплянні під напади снайперів. Або одразу відійти при попаданні під снайперський вогонь, прийнявши, що в підрозділі «буде щонайменше дві жертви», або відповісти точним вогнем з важкої зброї, або власними снайперами нейтралізувати нападника.

Українські сили, які донедавна навчались у відповідності до російської доктрини, намагаються покращити своє протистояння снайперам, але в основному обмежені використанням гвинтівок Драгунова SVD.

Хоча зброя радянських часів є поширеною і надійною, вона не є ідеальною для наддалекої стрільби, особливо через низькоякісні приціли.

Нещодавно російських снайперів сфотографували при використанні снайперських гвинтівок T5000. Ці гвинтівки мають ефективну дальність до 2 000 метрів і можуть проникати через бронежилет на відстані.

Що змінить Barrett?

M107A1, краще відома як Barrett M82, є комерційним видом великокаліберних снайперських гвинтівок, якими користуються більше 60 країн. Гвинтівка є ефективною проти бойової техніки і підвищить ефективність протистояння проросійським снайперам, збільшивши далекобійність пострілів українців, наголошує видання.

Українська армія вже користувалась Barrett. За повідомленнями, уряд Януковича закупив M82 на початку 2010-х до війни в Україні.

Трамп сам обрав гвинтівки M107 з ряду варіантів, представлених йому Тіллерсоном та Маттісом

«Українці не відчувають різкої нестачі такого виду зброї», - говорить коментатор Павел Асенков і ця зброя «не має призвести до радикальної зміни в балансі сил». Український військовий коментатор Серж Марко твердить, що M107 є заважкими для просування вперед, і, скоріш за все, будуть використовуватись в статичних оборонних позиціях, а там важкі кулемети та гранатомети справляються ефективно.

Згідно з виданням The Washington Post, Трамп сам обрав гвинтівки M107 з ряду варіантів, представлених йому Тіллерсоном та Маттісом. Видання пояснює такий його вибір суперечливим ставленням президента США стосовно України. Трамп позитивно висловлювався стосовно Путіна, однак критикував Обаму за ненадання зброї Україні.

Трамп не хоче просто віддати зброю Україні, а бачить в цьому можливість для продажів з боку американських виробників

Так, Трамп не хоче просто віддати зброю Україні, а бачить в цьому можливість для продажів з боку американських виробників, йдеться в статті.

У Києва немає грошей і, тому замість купувати найсучаснішу протитанкову зброю, ймовірно, він надав би перевагу більш економному варіанту. Справді, Україна намагається налагодити виробництво більш важкої протитанкової зброї "Стугна" і більш портативної "Корсар", які можна виробляти з меншими витратами.

Саме ці фактори можуть пояснити дивне рішення схвалити експортні ліцензії на невелику кількість зброї. Адміністрація Трампа хотіла показати, що вона змінює політику Обами, однак, на хоче серйозно змінювати баланс сил, йдеться в статті.

США надають безкоштовне навчання та нелетальну допомогу, таку як електронне обладнання, системи зв’язку та контрбатарейні радари, які більш потрібні українським військовим

Через символічну важливість імпорту "Джавелінів", Київ готовий платити за невелику кількість дорогих протитанкових ракет, сподіваючись, що це спонукатиме інші країни НАТО надати летальну допомогу Україні.

США, зрештою, надають безкоштовне навчання та нелетальну допомогу, таку як електронне обладнання, системи зв’язку та контрбатарейні радари, які, на думку коментаторів, більш потрібні українським військовим.

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