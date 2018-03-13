Міністр оборони США Маттіс прибув до Кабула з неоголошеним раніше візитом

Міністр Маттіс заявив, що невеликі фракції Талібану, які ведуть боротьбу з підтримуваним США афганським урядом, висловили зацікавлення переговорами про закінчення 16-річного збройного конфлікту.

Маттіс зробив таку заяву у вівторок перед прибуттям до Кабула з неоголошеним заздалегідь візитом для обговорення з президентом Ашрафом Гані плану про відкриття мирних переговорів з Талібаном. Колишній генерал морської піхоти заявив, що, можливо, надто рано сподіватися, що ісламські повстанці відразу сядуть за стіл переговорів.

Угруповання Талібан уже раніше пропонувало влаштувати переговори про можливу мирну угоду, але лише із Сполученими Штататми, що Маттіс відкинув. «Ми хочемо, щоб афганці вели перед і постачили основу для зусиль примирення», сказав він репортерам.

Маттіс також сказав, що остаточна перемога в Афганістані буде «політичним примиренням» між Кабулом і Талібаном, з тим, що країна буде здатною задбати про свою безпеку.

Минулого місяця президент Гані запропонував розпочати переговори з Талібаном і визнати це угруповання на правах політичної партії, що змагатиметься на виборах. Він також додав, що уряд дасть членам Талібану та їх родинам паспорти, а також офісні приміщення в Кабулі.

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