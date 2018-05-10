Маккейн проти призначення Гаспел до ЦРУ: наші методи мають бути справедливими

Сенатор Маккейн виступив проти кандидатури Джини Гаспел на посаду директора ЦРУ, через те, що під час слухань в Сенаті, вона відмовилась визнати аморальність тортур.
"Я переконаний, що Джина Гаспел є патріотом, яка любить нашу країну і яка присвятила своє професійне життя служінню країні та її обороні", - заявив сенатор з Аризони.
"Однак, роль пані Гаспел в нагляді за тортурами викликає занепокоєння. Її відмова визнавати аморальність тортур дискваліфікує її кандидатуру. Я переконаний, що Сенат виконає свою дорадчу функцію та повноваження зі схвалення, щоб відхилити її кандидатуру", - йдеться в заяві Маккейна.
Маккейн є головою Комітету Сенату зі збройних сил, однак зараз перебуває в Аризоні, де проходить лікування від раку мозку. Його присутність на голосуванні з затвердження кандидатури Гаспел не очікується.
Під час слухань з затвердження на посаду директора ЦРУ, Джина Гаспел, кандидатуру якої президент Трамп висунув на цю посаду, запевнила, що вона виступатиме проти жорстких методів допитів.
Однак, Гаспел відмовилась критикувати ЦРУ за колишній методи, такі як тортури водою.
"Я не буду тут сидіти і заднім числом судити дуже гарних людей, які приймали важкі рішення і керували Агентством за надзвичайних обставин на той час", - сказала Гаспел.
Маккейн зазначив: "як і багато американців я розумію нагальність, яка спонукала до рішень застосувати так звані посилені методи допиту після нападу на нашу країну. Я знаю, що ті, хто використовував посилені методи допиту і ті, хто їх схвалював, хотіли захистити американців від шкоди. Я розумію дилему і напругу їх обов’язку. Однак, як я багато разів говорив, методи, які ми використовуємо для безпеки нашої країни мають бути вірними і справедливими, як і ті цінності, яких ми дотримуємося і які прагнемо просувати у світі".
Гаспел є першою жінкою, номінованою на посаду директора ЦРУ. В разі її затвердження, вона стане наступницею Майка Помпео, який пішов з ЦРУ після того, як очолив Державний департамент.
Під час слухань в Комітеті з розвідки Сенату, Гаспел під присягою відповідала як на питання критиків, так і прихильників. Найбільше занепокоєння у сенаторів викликала її роль в програмі допитів ЦРУ і те, чи буде вона виконувати вказівки, які можуть підштовхнути ЦРУ перетнути межу і вдатись до застосування тортур та інших методів.
В своєму привітальному слові до сенаторів Гаспел пообіцяла: "під моїм керівництвом, ЦРУ не поновить" програми допитів.
"Я не дозволю ЦРУ займатись діяльністю, яку вважаю аморальною – навіть, якщо це технічно законно", - заявила кандидат на посаду директора ЦРУ відповідаючи на питання сенаторів про її цінності та пріоритеті у разі затвердження на посаді.
Більшість демократів в Сенаті вагаються чи підтримувати кандидатуру Гаспел, яка відігравала провідну роль в жорстких тактиках допитів проти підозрюваних у тероризмі - методів, які використовувались за часів адміністрації президента Буша.
Однак, керівники Республіканської партії переконані в її великих шансах на затвердження цього місяця, повідомляє Politico.
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