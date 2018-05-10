Маккейн проти призначення Гаспел до ЦРУ: наші методи мають бути справедливими

Сенатор Маккейн виступив проти кандидатури Джини Гаспел на посаду директора ЦРУ, через те, що під час слухань в Сенаті, вона відмовилась визнати аморальність тортур.

"Я переконаний, що Джина Гаспел є патріотом, яка любить нашу країну і яка присвятила своє професійне життя служінню країні та її обороні", - заявив сенатор з Аризони.

"Однак, роль пані Гаспел в нагляді за тортурами викликає занепокоєння. Її відмова визнавати аморальність тортур дискваліфікує її кандидатуру. Я переконаний, що Сенат виконає свою дорадчу функцію та повноваження зі схвалення, щоб відхилити її кандидатуру", - йдеться в заяві Маккейна.

Маккейн є головою Комітету Сенату зі збройних сил, однак зараз перебуває в Аризоні, де проходить лікування від раку мозку. Його присутність на голосуванні з затвердження кандидатури Гаспел не очікується.

Під час слухань з затвердження на посаду директора ЦРУ, Джина Гаспел, кандидатуру якої президент Трамп висунув на цю посаду, запевнила, що вона виступатиме проти жорстких методів допитів.

​Однак, Гаспел відмовилась критикувати ЦРУ за колишній методи, такі як тортури водою.

"Я не буду тут сидіти і заднім числом судити дуже гарних людей, які приймали важкі рішення і керували Агентством за надзвичайних обставин на той час", - сказала Гаспел.

Маккейн зазначив: "як і багато американців я розумію нагальність, яка спонукала до рішень застосувати так звані посилені методи допиту після нападу на нашу країну. Я знаю, що ті, хто використовував посилені методи допиту і ті, хто їх схвалював, хотіли захистити американців від шкоди. Я розумію дилему і напругу їх обов’язку. Однак, як я багато разів говорив, методи, які ми використовуємо для безпеки нашої країни мають бути вірними і справедливими, як і ті цінності, яких ми дотримуємося і які прагнемо просувати у світі".

Гаспел є першою жінкою, номінованою на посаду директора ЦРУ. В разі її затвердження, вона стане наступницею Майка Помпео, який пішов з ЦРУ після того, як очолив Державний департамент.

Під час слухань в Комітеті з розвідки Сенату, Гаспел під присягою відповідала як на питання критиків, так і прихильників. Найбільше занепокоєння у сенаторів викликала її роль в програмі допитів ЦРУ і те, чи буде вона виконувати вказівки, які можуть підштовхнути ЦРУ перетнути межу і вдатись до застосування тортур та інших методів.

В своєму привітальному слові до сенаторів Гаспел пообіцяла: "під моїм керівництвом, ЦРУ не поновить" програми допитів.

"Я не дозволю ЦРУ займатись діяльністю, яку вважаю аморальною – навіть, якщо це технічно законно", - заявила кандидат на посаду директора ЦРУ відповідаючи на питання сенаторів про її цінності та пріоритеті у разі затвердження на посаді.

Більшість демократів в Сенаті вагаються чи підтримувати кандидатуру Гаспел, яка відігравала провідну роль в жорстких тактиках допитів проти підозрюваних у тероризмі - методів, які використовувались за часів адміністрації президента Буша.

Однак, керівники Республіканської партії переконані в її великих шансах на затвердження цього місяця, повідомляє Politico.

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