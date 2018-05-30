Екс-високопосадовець Пентагону вказав на можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади

В інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» екс-високопосадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер заявив про можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади.

«Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо, віднині люди вагатимуться. На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі».

Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду

За словами Карпентера, Росія безсумнівно експлуатуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації. Це особливо небезпечно в час, коли довіра до медіа у світі падає - заявив експерт. Він сподівається, що українські спецслужби у результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників та виконавців, які готували цей злочин.

«Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде».

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