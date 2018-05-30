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Екс-високопосадовець Пентагону вказав на можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади

Екс-високопосадовець Пентагону про можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади. Відео
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Екс-високопосадовець Пентагону про можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади. Відео

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В інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» екс-високопосадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер заявив про можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади.

«Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо, віднині люди вагатимуться. На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі».

Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду
Майкл Карпентер

За словами Карпентера, Росія безсумнівно експлуатуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації. Це особливо небезпечно в час, коли довіра до медіа у світі падає - заявив експерт. Він сподівається, що українські спецслужби у результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників та виконавців, які готували цей злочин.

"Треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти" - Карпентер про спецоперацію "Бабченка". Відео
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"Треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти" - Карпентер про спецоперацію "Бабченка". Відео

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«Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде».

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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