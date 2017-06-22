На саміті ЄС у Брюсселі говоритимуть про продовження санкцій щодо Росії

Під час зустрічі очікується ухвалення політичного рішення щодо продовження санкцій проти Росії

У Брюсселі відкривається у чевтер дводенний саміт Європейського Союзу, на якому обговорюватимуться, серед іншого, планований вихід Великобританії з регіонального економічного блоку та продовження санкцій проти Росії.



Очікується, що виступ прем'єр-міністра Британії Терези Май на дводенному засіданні включатиме запевнення щодо майбутнього трьох мільйонів громадян інших країн ЄС, які нині проживають у Великобританії.



Разом з майбутнім британських громадян, які живуть в інших країнах ЄС, це питання є однією з основних, з якими обидві сторони мають погодитися в рамках переговорів, які розпочалися на початку цього тижня.



Після того, як у Тереза Мей виступить у четвер ввечері, інші лідери зустрінуться без неї, щоб обговорити їхню сторону процесу Brexit, який був започаткований британським референдумом рік тому, і який має завершитися до кінця березня 2019 року.



На порядку денному саміту ЄС також стоятимуть питання міграційної кризи, продовження санкцій проти Росії та боротьби з екстремізмом в Інтернеті.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель представлять свою оцінку щодо виконання Мінських домовленостей. Стан справ з імплементацією Мінських угод буде обговорено, як повідомляється, під час робочої вечері.

Учасники мають намір рекомендувати прийняття рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, які в ЄС пов’язують з виконанням Мінських угод. Очікується, що у найближчі дні продовження санкцій буде офіційно схвалене на рівні Ради ЄС.

Щодо самого саміту – він відбувається в умовах посилених заходів безпеки після нещодавньої спроби теракту у Брюсселі.

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