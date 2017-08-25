Міністр енергетики США в Києві обговорить «енергетичне партнерство»

29 серпня міністр енергетики США Рик Перрі прибуде до Києва. Про це повідомляє Міністерство енергетики США.

"Для мене - честь очолити делегацію зі Сполучених Штатів до великої країни – Україна, - сказав Перрі, - я з нетерпінням очікую на зміцнення наших відносин з таким важливим союзником і просування роботи задля забезпечення стабільності та безпеки регіону".

В Україні Перрі планує зустрітись з президентом Порошенком та іншими посадовцями України і обговорити розбудову енергетичного партнерства на благо розвитку економік обох країн, зазначається в повідомленні Міністерства.

"Я зустрічаю прекрасних людей в Міністерстві. Минулого тижня були зустрічі з лідерами племен в штаті Вашингтон. Наступного - міжнародні лідери Казахстану та України", - зазначив Перрі в Twitter.

Цього тижня Міністерство енергетики відзначило першу поставку вугілля до України з порту американського міста Балтимор.

"Заступник міністра енергетики Ґріффіт в порту Балтимор з іншими відзначають першу поставку пенсильванського вугілля до України", - написав Перрі у Twitter

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