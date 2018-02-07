Міни щодня загрожують життям дітей в Україні - UNICEF

Діти продовжують зазнавати немислимих страждань на сході України, наголошує Дитячий фонд ООН UNICEF у Twitter.

Троє дітей, 14-ти, 9-ти та 3-х років зазнали значних поранень від боєприпасів, що не вибухнули (UXO), двоє з них втратили пальці, йдеться в повідомленні.

UNICEF закликало робити більше, щоб захистити дітей від ризиків, пов’язаних з мінами та UXO.

Щотижня одна дитина ставала жертвою конфлікту на сході України протягом періоду з січня по листопад минулого року, йдеться в доповіді UNICEF, оприлюдненій наприкінці грудня. Основними причинами уражень дітей стали вибухонебезпечні залишки війни (ERW), боєприпаси, що не вибухнули (UXO), на долю яких припало дві третини смертей і поранень дітей протягом цього часу.

В більшості випадків, ураження ставались, коли діти підбирали вибухові пристрої.

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