ООН WFP припиняє продовольчу допомогу на Донбасі - Боцюрків

"Світова програма з продовольства припиняє програму продовольчої допомоги на Сході України", - заявив міжнародний аналітик та колишній речник спостережної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків в інтерв'ю ВВС.

З початку програми WFP в Україні в листопаді 2014 року до червня 2017 року WFP надало продовольчу допомогу 970 тисячам осіб, які були більш вразливими і мали найбільші проблеми з забезпеченням продовольством в охоплених конфліктом регіонах Донецької та Луганської областей, згідно з офіційною інформацією WFP.

Пріоритетами WFP є допомога старшим особам, які живуть самі, жінкам з дітьми та особам з важкими хронічними захворюваннями.

Всесвітня продовольча програма WFP та Дитячий фонд ООН UNICEF зараз мають проблеми з залученням фінансування, що призводить до скорочення програм допомоги в цих сферах, зауважив Боцюрків.

Боцюрків очікує, що ті самі виклики для гуманітарної ситуації, на жаль, залишаться і в 2019 році. "Видається, що дипломатичний інструментарій вичерпано і творчі підходи не пропонуються в кризі на Сході України. Потрібно, щоб сторони виконували угоди, наприклад, зобов’язання із заборони мін тощо".

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