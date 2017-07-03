Президент Трамп мав телефонні розмови з лідерами Китаю і Японії на тему Північної Кореї

В окремих телефонних розмовах з президентом Китаю Сі Цзіньпеном і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе президент Трамп обговорював загрозу, яку становить ядерна програма Північної Кореї.

Білий дім заявив, що як Трамп, так і Сі Цзіньпен підтвердили свою відданість справі усунення з Корейського півострова ядерної зброї, а Трамп також порушив питання загрози, яку становить програма балістичних ракет КНДР.

Китайські засоби масової інформації повідомили, що Сі Цзіньпен вказав Трампу на «негативні фактори», які вплинули на американсько-китайські відносини, і що китайський лідер надіється, що справи, пов’язані з Тайванем, Трамп вестиме відповідно відповідно до принципу «єдиного Китаю».

Від 1979 року Сполучені Штати визнають офіційну позицію Китаю, що Тайвань є частиною Китаю. Однак минулого тижня США схвалили продаж зброї Тайваню на 1,42 мільярда доларів.

У розмові із Сіндзо Абе, як повідомив Білий дім, обидва лідери висловили спільну думку щодо збільшення тиску на Північну Корею, щоб вона «змінила свій небезпечний шлях» та що США і Японія готові відповідно реагувати на «будь-які загрози або дії з боку Північної Кореї».

На закінчення в заяві Білого дому підкреслюється, що Трамп, Сі Цзіньпін і Абе очікують особистих зустрічей на саміті «Великої двадцятки» в німецькому місті Гамбурзі.

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