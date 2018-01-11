Що нам відомо про Чорноморський флот Росії? - Coalition for Defense

Чорноморський флот залишається основним військовим інструментом Росії на південних кордонах НАТО. Про це йдеться в дослідженні Coalition for Defense – неурядової неприбуткової організації, що досліджує безпеку та оборону Європи.
Чорноморський флот залишається основною загрозою в регіоні, стверджують дослідники. Він заслуговує на підвищену увагу через можливі загрози з боку Росії для країн НАТО на півдні Європи, а також через загрозу партнерським країнам - Україні та Грузії, пише Coalition for Defense.
Після розпаду Радянського Союзу, флот РФ постраждав від нестачі фінансування та спаду в суднобудівній галузі.
Однак тепер, незважаючи на складну економічну ситуацію, Росія багато ресурсів витрачає на покращення якості ВМС, переобладнання флоту новим устаткуванням та зброєю. Згідно з урядовою стратегією, Росія планує спрямувати 18 нових бойових суден Чорноморському флоту до 2020 року. Фінансування також надходить на бази ВМС в Севастополі та Новоросійську для підвищення їх операційної спроможності.
Саме цей вид збройних сил РФ є найбільш успішним і гнучким та неодноразово використовувався, включаючи в 2008 році в Грузії, в 2014 році проти України та в 2015/2017 роках на Близькому Сході, стверджують аналітики.
Під час анексії та окупації Криму на початку 2014 року, роль Чорноморського флоту полягала в нейтралізації потужностей ВМС України на півострові, щоб українські судна не могли полишити Севастополь і вийти до контрольованих Україною портів Одеси, Маріуполя, Очакова, Чорноморського та Феодосії. 57 з 64 українських суден здались без боротьби росіянам, включаючи під проводом командуючого-колабораціоніста контр-адмірала Березовського.
В південному регіоні, Чорноморський флот Росії є одним з найважливіших інструментів Путіна, зазначають дослідники.
Російські військові навчання "Захід 2017", які відбулись в вересні цього року, продемонстрували, що Чорноморський флот є важливим інструментом Путіна. В рамках навчань, сценарієм для Південного військового регіону (з центром в Ростові-на-Дону) було накопичити значну військову міць, щоб поновити військові операції проти України, скориставшись з надуманого приводу.
НАТО має вжити швидких кроків, щоб захистити своїх союзників і партнерів Україну та Грузію на південно-східному фланзі, наголошують дослідники.
НАТО узгодило наступні кроки з посилення військової спроможності в регіоні, зазначають дослідники:
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