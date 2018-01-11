Що нам відомо про Чорноморський флот Росії? - Coalition for Defense

Чорноморський флот залишається основним військовим інструментом Росії на південних кордонах НАТО. Про це йдеться в дослідженні Coalition for Defense – неурядової неприбуткової організації, що досліджує безпеку та оборону Європи.

Чорноморський флот залишається основною загрозою в регіоні, стверджують дослідники. Він заслуговує на підвищену увагу через можливі загрози з боку Росії для країн НАТО на півдні Європи, а також через загрозу партнерським країнам - Україні та Грузії, пише Coalition for Defense.

Після розпаду Радянського Союзу, флот РФ постраждав від нестачі фінансування та спаду в суднобудівній галузі.

Однак тепер, незважаючи на складну економічну ситуацію, Росія багато ресурсів витрачає на покращення якості ВМС, переобладнання флоту новим устаткуванням та зброєю. Згідно з урядовою стратегією, Росія планує спрямувати 18 нових бойових суден Чорноморському флоту до 2020 року. Фінансування також надходить на бази ВМС в Севастополі та Новоросійську для підвищення їх операційної спроможності.

Саме цей вид збройних сил РФ є найбільш успішним і гнучким та неодноразово використовувався, включаючи в 2008 році в Грузії, в 2014 році проти України та в 2015/2017 роках на Близькому Сході, стверджують аналітики.

Під час анексії та окупації Криму на початку 2014 року, роль Чорноморського флоту полягала в нейтралізації потужностей ВМС України на півострові, щоб українські судна не могли полишити Севастополь і вийти до контрольованих Україною портів Одеси, Маріуполя, Очакова, Чорноморського та Феодосії. 57 з 64 українських суден здались без боротьби росіянам, включаючи під проводом командуючого-колабораціоніста контр-адмірала Березовського.

В південному регіоні, Чорноморський флот Росії є одним з найважливіших інструментів Путіна, зазначають дослідники.

Російські військові навчання "Захід 2017", які відбулись в вересні цього року, продемонстрували, що Чорноморський флот є важливим інструментом Путіна. В рамках навчань, сценарієм для Південного військового регіону (з центром в Ростові-на-Дону) було накопичити значну військову міць, щоб поновити військові операції проти України, скориставшись з надуманого приводу.

НАТО має вжити швидких кроків, щоб захистити своїх союзників і партнерів Україну та Грузію на південно-східному фланзі, наголошують дослідники.

НАТО узгодило наступні кроки з посилення військової спроможності в регіоні, зазначають дослідники:

Посилення спроможності ВМС Туреччини, Румунії та Болгарії.

Надання підтримки зміцненню спроможності ВМС країн-партнерів НАТО – Грузії та України. Так як ці країни не є офіційними членами НАТО, ця підтримка може надаватись на двосторонній основі в випадках, коли, наприклад, можна передати надлишкові судна задля зміцнення флотів України та Грузії. США, Німеччина та Великобританія вже це робили. Нідерланди, які декілька сотень років тому були важливою морською силою, тепер ледве здатні утримувати власні морські потужності. Однак, вони можуть надавати підтримку у вигляді навчань та логістики.

Розташування військового штабу в Констанці дозволяє створити противагу російським силам в окупованому Криму. В майбутньому, цей новий штаб розширить можливості співпраці з країнами-партнерами.



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