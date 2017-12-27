ЗМІ: Росія обмежить інспекції США в рамках Договору з відкритого неба

Москва заявляє, що робить відповідні кроки на аналогічні дії США





Москва введе обмеження на спостережні польоти над Росією американських військових з 1 січня 2018 року у відповідь на відповідні обмеження російських польотів над США, повідомило в середу

«РІА Новини».



США звинуватили Росію в ігноруванні Договору з відкритого неба - угоди, спрямованого на зміцнення довіри між збройними силами двох країн, яка вступила в силу в 2002 році. Вашингтон заявив, що планує вжити заходів проти Москви.



Газета Wall Street Journal повідомила у вересні, що мова йде про заборону польотів російських військових над американськими територіями. За даними видання, це стане відповіддю на заборону польотів над значно мілітаризованою Калінінградською областю.



Повідомляється, що США хочуть заборонити російські польоти над Аляскою і Гаваями, а також обмежити протяжність російських спостережних польотів.



«РІА Новини» в середу наводить слова високопоставленого чиновника МЗС РФ Георгія Борисенко, який заявив, що Москва вдасться до відповідних заходів у зв'язку з новими кроками США з 1 січня і обмежить територію, над якою США зможуть здійснювати спостережні польоти.

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