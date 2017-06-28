Палата представників підтвердила відданість США принципу НАТО щодо взаємної оборони

Під час візиту до штаб-квартири НАТО в травні президент Трамп не згадав про підтримку Вашингтоном цього положення Північноатлантичного договору





Палата представників США майже одноголосно проголосувала за резолюцію на підтримку відданості Сполучених Штатів гарантіям про спільну відповідь усіх 29 членів організації на напад на будь-яку з країн-членів Альянсу.

Це сталося через кілька тижнів після того, як президент Дональд Трамп викликав сумніви в тому, що Вашингтон підтримує цю угоду.



Резолюція, яка «урочисто підтверджує» відданість США Статті 5-й Статуту НАТО, була прийнята 423 голосами. 4 конгресмени проголосували «проти».



У документі наголошується, що «НАТО, як і раніше, є основою зовнішньої політики Сполучених Штатів, спрямованої на підтримку Європи - цілісної, вільної і мирної».



Резолюція «засуджує будь-яку загрозу суверенітету, територіальної цілісності, свободи і демократії будь-якої країни-члена НАТО».



Разом з тим резолюція підтримує заклик до членів НАТО збільшити свої витрати на оборону принаймні до 2 відсотків від ВВП до 2024 року.



Під час візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі в травні президент Трамп не згадав про підтримку Сполученими Штатами цього важливого положення Північноатлантичного договору, що викликало замішання у союзників.



Замість цього він скористався своїм виступом, щоб закликати членів НАТО збільшити свій внесок в оборону Альянсу.



Пізніше Трамп сказав, що він підтримує положення про взаємну оборону. Інші високопоставлені офіційні особи також поспішили висловити підтримку США.



«З огляду на загрози, перед якими постали ми і наші партнери у всьому світі, сильний союз НАТО став більш важливий, ніж раніше», - заявив спікер Палати представників Пол Раян.





Ініціаторами прийняття резолюції стали Раян, лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі, другі за рангом республіканець і демократ в Палаті, а також республіканський голова і старший демократ у Комітеті із закордонних справ.

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