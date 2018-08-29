Росія відпрацьовує сценарій масштабного військового конфлікту – НАТО

Росія проводить "напористу політику, істотно збільшуючи свій оборонний бюджет та військову присутність"

Про це повідомляє інформаційне агенство AP.

Діючий заступник прес-секретаря НАТО Ділан Уайт заявляє, що навчання "Схід-2018", які називають найбільшими військовими навчаннями з часів Холодної війни, "демонструють зосередженість Росії на відпрацюванні сценарію масштабного військового конфлікту".

У навчаннях у Центральній та Східній Росії братимуть участь бльзько 300 тисяч російських військових. За інформацією китайського державного агенства Xinhua, Пекін збирається направити на навчання 3200 військовослужбовців та близько 900 одиниць зброї.

Уайт заявив, що масштаби навчання відповідають розумінню, що Росія проводить "напористу політику, істотно збільшуючи свій оборонний бюджет та військову присутність".

НАТО оцінює пропозицію Москви щодо відправлення спостерігачів на військові ігри, які відбудуться 11-15 вересня.

Дивіться також: Час-Тайм. Про що Волкер намагається домовитися із Сурковим. Інтерв’ю