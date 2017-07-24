Адміністрація Дональда Трампа вирішує, що робити з новими санкціями Конгресу щодо Росії

Президент Трамп досі не переконаний, що Росія втручалася в американські вибори 2016 року, і з Білого дому лунають суперечливі сигнали щодо того, чи президент підпише закон Конгресу про нові санкції щодо Москви.

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Вам треба запитати президента Трампа. Я припускаю, що він схвалить рішення незабаром.

​Тим часом зять президента Джаред Кушнер повинен упродовж двох днів відповідати на запитання у Конгресі щодо того, чи залучалася виборча команда Дональда Трампа підтримкою Росії, щоб перемогти на минулих виборах.

Слухання за закритими дверима у понеділок відбуватимуться в Комітеті з питань розвідки Сенату, а у вівторок - у такому ж комітеті Палати представників.

Кушнер, який обіймає в адміністрації посаду старшого радника, буде змушений пояснювати зустрічі з російськими громадянами та посадовцями.

Президент Трамп написав у неділю у Twitter, що він розчарований браком підтримки Республіканської партії: “Дуже сумно, що республіканці, навіть деякі з тих, хто завдяки мені здобули перемоги, роблять надто мало, щоб захистити свого президента”.

Окремої уваги очікують до зустрічі Кушнера, сина Дональда Трампа, а також керівника його виборчої команди Пола Манафорта з російською юристкою Наталією Весельницькою у червні 2016 року.

Дональд Трамп-молодший цього місяця опублікував електронну переписку, яка дає підстави припускати, що він хотів отримати компрометуючу інформацію російського уряду про кандидата від демократів Гілларі Клінтон.

Москва заперечує будь-яке втручання. В той час як команда Трампа відкидає звинувачення про змову з Росією, президент також ставить під сумнів висновки американських спецслужб, що таке втручання було.

Новий директор комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі сказав у неділю телеканалу CNN, що на думку президента Трампа російські хакери не залишили б жодного сліду, якби вони були причетні до викрадення інформації з комп’ютерів Демократичної партії.

У неділю Трамп у Twitter знову скаржився на розслідування: ”У той час як триває обманне полювання на російських відьом, дві групи насміхаються з цього виправдовування за програні вибори: демократи і росіяни!”

У відповідь на запитання, чи планує президент накладати вето на пропоновані сенатом санкції, Скарамуччі сказав: “Він ще не вирішив, чи підписувати той закон”.

Та заява суперечить словам нового прес-секретаря Білого дому Сари Гакабі Сандерс, яка кілька днів тому сказала талеканалу АВС: “Ми підтримуємо теперішню позицію законопроекту”.

Кілька сенаторів сказали, що у Сенаті достатньо голосів, аби подолати президентське вето.

Ентоні Скарамуччі також підтвердив, що в оточенні Дональда Трампа обговорювали питання про його президентське повноваження милувати будь-кого, навіть себе, у зв’язку з розслідуваннями російського сліду в американських виборах.

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