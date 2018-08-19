Ось як консультанти з «нейрополітики» проникають у мізки виборців

Кампанії по всьому світу використовують Emotion Research Lab («Лабораторію дослідження емоцій») у Валенсії, Іспанія, та інших маркетологів, обізнаних із нейронауками, щоб проникати у світ почуттів виборців, пише видання Массачусетського технологічного інституту MIT Technology Review.

Сьогоднішні «нейрополітичні» консультанти говорять, що вони можуть зафіксувати почуття виборців, спостерігаючи за їхніми спонтанними реакціями: електричним імпульсом від головної області мозку, виразом обличчя, що триває долю секунди, або миттєвим ваганням, коли вони розмірковують над питанням. Радники кандидата можуть потім спробувати використовувати ці біологічні дані для впливу на рішення щодо голосування, йдеться в матеріалі.

Багато нейроконсультантів-піонерів будували свою стратегію навколо так званих «нейрофокусних груп». У цих дослідженнях, в яких залучається десь від десятка до ста людей, учасникам кріплять до голови ЕЕГ-електроди, а потім показують їм відеоролики про кандидата чи кампанію. Поки учасники переглядають ролики, датчики на шкірі голови вловлюють електричні імпульси, секунда за секундою, які області мозку активовані, повідомляє MIT Technology Review.

Аналізується, серед іншого, увага – наскільки інформація зацікавила людину. Інші області мозку також дають важливі підказки. Наприклад, електрична активність на лівій стороні кори головного мозку говорить про те, що людина працює над тим, щоб зрозуміти політичне послання; подібна активність на правій стороні може виявити точний момент, коли значення повідомлень стають на свої місця. За допомогою цих відкриттів кампанії можуть уточнювати повідомлення, щоб максимізувати його ефект: наприклад, розмістити найбільш захопливий момент на початку або розрізати частини, які привертають увагу людей, розповідає видання.

Але, хоча сканування мозку залишається частиною "нейрополітичного" всесвіту, більшість нейроконсультантів кажуть, що цього не достатньо, і використовують інші техніки, як, наприклад, відстеження рухів очей, які вказують на уважне фокусування глядачів, коли вони дивляться на відеоролик кампанії. Програмне забезпечення для аналізу обличчя, яке використовується в Emotion Research Lab, за словами засновниці, може виявляти та вимірювати шість універсальних емоцій, 101 вторинну емоцію та вісім настроїв. Усі ці дані цікавлять кампанії, які хочуть дізнатись, як люди реагують на повідомлення чи на кандидата – з гнівом, спантеличенням чи відразою, йдеться в статті.

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